 Трамп позбавив екс-директора ЦРУ Бреннана доступу до таємних документів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.08.2018

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Новини

Трамп позбавив екс-директора ЦРУ Бреннана доступу до таємних документів

Дональд Трамп покарав колишнього директора ЦРУ Джона Бреннана за "необґрунтовані звинувачення" щодо політики його адміністрації. Доступу до таємних даних також можуть бути позбавлені інші колишні високопосадовці.

Колишній очільник ЦРУ Джон Бреннан

Колишній очільник ЦРУ Джон Бреннан

Президент США Дональд Трамп позбавив екс-директора Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Джона Бреннана доступу до таємних матеріалів. Про це йдеться в його заяві, оприлюдненій Білим домом у середу, 15 серпня. Причиною стало те, що Бреннан виступив "з серією необґрунтованих і обурливих звинувачень" на адресу нинішньої адміністрації президента США.

Екс-глава ЦРУ назвав рішення Дональда Трампа зловживанням владою і помстою за критику. "Ця акція є частиною більш широких зусиль пана Трампа з придушення свободи слова і покарань критиків. Це повинно турбувати усіх американців, у тому числі розвідників", - написав він у Twitter. Бреннан неодноразово критикував Трампа і його політику. Він очолював ЦРУ з 2013 по 2017 роки і залишив свій пост в день інавгурації нинішнього президента США. Він зокрема, не виключав, що у Росії є компромат на Дональда Трампа.

За день до заяви Трампа Бреннан звинуватив американського президента в тому, що він "не відповідає мінімальним стандартам порядності, вихованості та чесності". Приводом стала реакція американського президента на книгу колишньої співробітниці Білого дому Омароси Маніголт Ньюман, яка назвала Трампа "расистом", "жінконенависником" і людиною, "абсолютно позбавленою співчуття".

"Схоже, що ви ніколи не зрозумієте, як це - бути президентом, а також хорошою, гідною і порядною людиною. Надзвичайно прикро і вкрай небезпечно для нашої нації", - заявив Бреннан.

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Дональд Трамп "вивчає механізми" для того, щоб позбавити низку екс-високопосадовців доступу до таємної інформації. Серед них і колишній директор ЦРУ, який критикував президента США за зустріч з Путіним. (23.07.2018)

Екс-глава ЦРУ Джон Бреннан повідомив, що отримував торік звіти спецслужб щодо контактів команди Трампа з Росією, і поінформував про це керівництво держави. (23.05.2017)

У відповідь на це Трамп заявив, що екс-очільник ЦРУ прагне "сіяти розкол і хаос" в його адміністрації. "Пан Бреннан нещодавно використав свій статус колишнього високопоставленого чиновника із доступом до надзвичайно чутливої інформації, щоб зробити серію необґрунтованих і обурливих звинувачень - дикі спалахи в Інтернеті та на телебаченні про цю адміністрацію", - заявив Трамп.

У заяві американського президента також йдеться про те, що він вивчає можливість позбавлення доступу до таємних документів і інших колишніх високопосадовців, які критикували його. До переліку увійшли екс-глава Федерального бюро розслідувань Джеймс Комі, екс-директор Національної розвідки Джеймс Клеппер, екс-глава ЦРУ Майкл Хайден, екс-помічниця Обами з національної безпеки Сюзан Райс і колишня в.о. міністра юстиції Саллі Єйтс.

  • Колишній держсекретар США Рекс Тіллерсон (picture-alliance/dpa/J. Ernst)

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Рекс Тіллерсон

    Колишній керівник Exxon протримався на посаді держсекретаря США трохи більше року. Дональд Трамп звільнив його заради формування "нової команди" напередодні перемовин з Північною Кореєю, додавши, що у нього з Тіллерсоном "не збігаються позиції". Подейкують, що стосунки між президентом та урядовцем погіршились після того, як Тіллерсон у жовтні 2017 року назвав Трампа "ідіотом".

  • Колишній старший радник Трампа з економічних питань Гері Кон (Getty Images/D. Angerer)

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Гері Кон

    До роботи старшим радником президента США з економічних питань Гері Кон очолював інвестиційний банк Goldman Sachs. Його вважають одним із авторів податкової реформи, ухваленої в США наприкінці 2017 року. Кон є противником політики протекціонізму: він критував ініціативу Трампа щодо запровадження мит на ввезення алюмінію і сталі до США, заявляючи, що це негативно вплине на бізнес.

  • Хоуп Хікс (Reuters/L. Millis)

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Хоуп Хікс

    Хоуп Хікс пішла з посади директорки з комунікацій Білого дому наприкінці лютого 2018 року. За день до звільнення вона свідчила перед американськими законодавцями у так званій "російській справі". У Білому домі наголошували, що відставка Хікс не пов'язана з її свідченнями. 29-річна колишня модель була серед найближчих соратників Трампа.

  • Колишній стратегічний радник Трампа Стівен Беннон (Getty Images/M. Wilson)

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Стів Беннон

    Навіть людина, яка відіграла ключову роль у сходженні Трампа на політичний олімп, не протрималась у Білому домі довше року. Саме для Беннона Трамп у грудні 2016 року створив посаду головного стратега. Беннон був палким прихильником економічного націоналізму США та стратегії "Америка передусім". Причиною конфлікту з Трампом вважають критичні висловлювання Беннона щодо родини президента.

  • Ентоні Скарамуччі

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Ентоні Скарамуччі

    53-річний колишній інвестор гедж-фондів перебував на посаді директора з комунікацій Білого дому лише 10 днів. Мешканець Нью-Йорка, який обіймав цю кілька місяців вакантну посаду, пішов того ж дня, коли колишній генерал морської піхоти Джон Келлі став керівником апарату Білого дому.

  • Райнс Прібус

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Райнс Прібус

    Колишнього керівника апарату Білого дому змусили залишити посаду лише через шість місяців роботи після публічної ворожнечі з Ентоні Скарамуччі, тодішнім директором з комунікацій Білого дому. За наявною інформацією, Прібус належав до співробітників апарату, котрі були проти кандидатури Скарамуччі.

  • Шон Спайсер

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Шон Спайсер

    Речник Білого дому Шон Спайсер, який мав досить напружені стосунки з президентом і пресою, пішов у відставку, заявивши Трампу, що він категорично проти призначення Ентоні Скарамуччі на посаду директора з комунікацій Білого дому.

  • Джеймс Комі

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Джеймс Комі

    Дональд Трамп звільнив директора ФБР Джеймса Комі начебто через те, що той закрив справу проти колишньої державної секретарки США Гілларі Клінтон. Критики ж вважають, що справжньою причиною було розслідування ФБР імовірного втручання Росії у президентські вибори в США.

  • Майкл Флінн

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Майкл Флінн

    Радник Трампа з нацбезпеки Флінн пішов у відставку після скандалу навколо його розмови з послом РФ у США щодо можливого скасування американських санкцій проти Москви. Розмова відбулася ще до вступу Трампа на посаду президента США. Флінн заперечував, що в розмові йшлося про санкції і їхнє можливе скасування.

    Автор: Світлана Кореновська


DW.COM

"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

Президент США Дональд Трамп просто блискавично позбувається топ-співробітників Білого дому. Перелік найвідоміших звільнених ним чиновників - у фотодобірці DW. (01.08.2017)  

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