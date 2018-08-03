Трамп позбавив екс-директора ЦРУ Бреннана доступу до таємних документів

Президент США Дональд Трамп позбавив екс-директора Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Джона Бреннана доступу до таємних матеріалів. Про це йдеться в його заяві, оприлюдненій Білим домом у середу, 15 серпня. Причиною стало те, що Бреннан виступив "з серією необґрунтованих і обурливих звинувачень" на адресу нинішньої адміністрації президента США.

Екс-глава ЦРУ назвав рішення Дональда Трампа зловживанням владою і помстою за критику. "Ця акція є частиною більш широких зусиль пана Трампа з придушення свободи слова і покарань критиків. Це повинно турбувати усіх американців, у тому числі розвідників", - написав він у Twitter. Бреннан неодноразово критикував Трампа і його політику. Він очолював ЦРУ з 2013 по 2017 роки і залишив свій пост в день інавгурації нинішнього президента США. Він зокрема, не виключав, що у Росії є компромат на Дональда Трампа.

За день до заяви Трампа Бреннан звинуватив американського президента в тому, що він "не відповідає мінімальним стандартам порядності, вихованості та чесності". Приводом стала реакція американського президента на книгу колишньої співробітниці Білого дому Омароси Маніголт Ньюман, яка назвала Трампа "расистом", "жінконенависником" і людиною, "абсолютно позбавленою співчуття".

"Схоже, що ви ніколи не зрозумієте, як це - бути президентом, а також хорошою, гідною і порядною людиною. Надзвичайно прикро і вкрай небезпечно для нашої нації", - заявив Бреннан.

У відповідь на це Трамп заявив, що екс-очільник ЦРУ прагне "сіяти розкол і хаос" в його адміністрації. "Пан Бреннан нещодавно використав свій статус колишнього високопоставленого чиновника із доступом до надзвичайно чутливої інформації, щоб зробити серію необґрунтованих і обурливих звинувачень - дикі спалахи в Інтернеті та на телебаченні про цю адміністрацію", - заявив Трамп.

У заяві американського президента також йдеться про те, що він вивчає можливість позбавлення доступу до таємних документів і інших колишніх високопосадовців, які критикували його. До переліку увійшли екс-глава Федерального бюро розслідувань Джеймс Комі, екс-директор Національної розвідки Джеймс Клеппер, екс-глава ЦРУ Майкл Хайден, екс-помічниця Обами з національної безпеки Сюзан Райс і колишня в.о. міністра юстиції Саллі Єйтс.