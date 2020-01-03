Трамп погрожує Ірану завдати удари по 52 об'єктах

Якщо Тегеран вирішить атакувати будь-які американські об'єкти після вбивства військовими США генерала Касима Сулеймані, Вашингтон відповість ударами по 52 цілям в Ірані. Про це в суботу, 4 січня, заявив президент США Дональд Трамп.

Удари по цих мішенях і самому Ірану "будуть нанесені дуже швидко та будуть дуже потужними", написав він у Twitter. Американський президент зазначив, що Іран погрожує США ударами через те, що "ми позбавили світ їхнього терористичного лідера, який щойно вбив американця, і сильно поранив багатьох інших, не кажучи вже про всіх людей, яких він убив протягом свого життя".

Трамп також наголосив, що протягом багатьох років Іран був лише джерелом проблем. Він запевнив, що деякі з можливих мішеней є значущими для Ірану та його культури. "США більше не хочуть погроз", - заявив американський президент.

Кількість ймовірних мішеней дорівнює числу американських заручників, захоплених Тегераном в американському посольстві 4 листопада 1979 року, нагадав глава Білого дому. Тоді група іранських студентів увірвалася в будівлю дипломатичної місії і взяла в заручники її співробітників. Молоді люди вимагали від Вашингтона видати втікача шаха Мохаммеда Реза Пехлеві. Тоді майже два роки утримували в неволі 52 людини.

Заява Трампа з'явилась після того, як ввечері у п'ятницю генерал іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Голамалі Абухамзе заявив, що у відповідь на вбивство Сулеймані можуть бути завдані удари по 35 різних американських об'єктах. "Ормузька протока є життєво важливою точкою для Заходу і її перетинає велика кількість американських есмінців і військових кораблів… Життєво важливі американські цілі в регіоні були визначені Іраном вже давно… В межах нашої досяжності перебуває близько 35 американських цілей, а також Тель-Авів", - заявив Абухамзе, цитує іранська агенція Tasnim.

Критика з Конгресу

Білий дім надіслав Конгресу офіційне повідомлення щодо нанесеного в Багдаді авіаудару, внаслідок якого загинув Сулеймані. Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі розкритикувала документ, заявивши, що "американський народ залишається в темряві щодо нашої національної безпеки". За її словами, такі "провокативні, ескалаційні і непропорційні" дії військового характеру адміністрації Трампа становлять небезпеку для американських дипломатів, військових та громадян, а також для союзників США.

Нагадаємо, у ніч на 3 січня американські військові поблизу аеропорту Багдада за вказівкою президента США Дональда Трампа ракетним ударом вбили іранського генерала Касема Сулеймані. Прем'єр Іраку назвав такі дії США порушенням суверенітету країни. Згодом президент Трамп звинуватив іранського генерала в причетності до загибелі тисяч американців та в планах убивства ще багатьох громадян США. Водночас держсекретар США Майк Помпео запевнив, що Вашингтон не хоче війни з Тегераном.

Своєю чергою міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф пообіцяв, що Тегеран вдаватиметься до "різноманітних правових заходів на міжнародному рівні для того, щоб притягти США до відповідальності за вбивство" іранського генерала. Вбивство іранського генерала американськими військовими Заріф вважає "терористичним актом".

Наступного дня в Багдаді була обстріляна ракетами так звана "зелена зона", де розташоване американське посольство. Також ракетного обстрілу зазнала військово-повітряна база, де дислокуються військові США.