Трамп погрожує Іраку санкціями за виведення американських військових

Президент США Дональд Трамп погрожує Іраку масштабними санкціями, якщо Багдад примусить вивести американських військових з країни. Про це він заявив журналістам в ніч на понеділок, 6 січня. "Ми запровадимо проти них такі санкції, яких вони не бачили ніколи раніше. У порівнянні іранські санкції будуть виглядати доволі м'якими", - заявив він, цитує агенція AP.

Крім того, США не виведуть своїх військових без отримання компенсацій за свої інвестиції в Іраку, які вони робили протягом багатьох років, зазначив Трамп. За його словами, спорудження головної військово-повітряної бази в Іраку коштувало мільярди доларів. "Ми не підемо, поки вони нам за це не заплатять", - сказав він.

Тим часом в Державному департаменті США заявили про своє розчарування рішенням іракського парламенту щодо виведення з країни іноземних військових. "Поки ми чекаємо подальших роз'яснень щодо правової природи та впливу сьогоднішньої резолюції, ми наполегливо закликаємо іракських лідерів переглянути важливість економічних та безпекових відносин між двома країнами та продовжити присутність глобальної коаліції з боротьби з ІД", - йдеться у заяві Держдепу.

Напередодні парламент Іраку на екстреному засіданні ухвалив резолюцію, якою вимагає від уряду виведення іноземних військ з країни після вбивства військовими США іранського генерала Касема Сулеймані. Йдеться про відкликання прохання про військову допомогу в боротьбі з терористичним угрупованням "Ісламська держава" (ІД), з яким уряд у Багдаді звернувся до міжнародної спільноти у 2014 році.

На даний момент в Іраку перебувають близько 5200 американських військових, які прибули туди на прохання іракського уряду. З навчальною місією в Іраку перебувають також близько 140 солдатів німецького Бундесверу.

Відносини між США та Іраком загострились після того, як у ніч на 3 січня американські військові поблизу аеропорту Багдада за вказівкою президента США Дональда Трампа ракетним ударом вбили іранського генерала Касема Сулеймані. Прем'єр Іраку назвав такі дії США порушенням суверенітету країни. Згодом президент Трамп звинуватив іранського генерала в причетності до загибелі тисяч американців та в планах убивства ще багатьох громадян США. Водночас держсекретар США Майк Помпео запевнив, що Вашингтон не хоче війни з Тегераном.

Своєю чергою міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф пообіцяв, що Тегеран вдаватиметься до "різноманітних правових заходів на міжнародному рівні для того, щоб притягти США до відповідальності за вбивство" іранського генерала. Вбивство іранського генерала американськими військовими Заріф вважає "терористичним актом".