 Трамп погрожує ЄС: Без торговельної угоди будуть ″дуже високі″ мита | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.01.2020

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Новини

Трамп погрожує ЄС: Без торговельної угоди будуть "дуже високі" мита

Після укладення першої фази торговельної угоди з Китаєм Дональд Трамп хоче зосередитися на торгівлі з ЄС. Він пригрозив Брюсселю "дуже високими митами", якщо Євросоюз не укладе торговельну угоду зі США.

Під час зустрічі Урсули фон дер Ляєн та Дональда Трампа у Давосі, 21 січня 2020 року

Під час зустрічі Урсули фон дер Ляєн та Дональда Трампа у Давосі, 21 січня 2020 року

Президент США Дональд Трамп пригрозив Євросоюзу "дуже високими митами" на автомобілі та інші товари, якщо Брюссель не укладе торговельну угоду з Вашингтоном. Без угоди "США повинні будуть діяти", сказав президент США у середу, 22 січня, в інтерв'ю телеканалу CNBC на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

Водночас Трамп висловив переконання, що ЄС все ж укладе торговельну угоду із США, оскільки, стверджує він, "вони повинні". Президент США зазначив, що до цього часу поводився стримано у торговельному конфлікті з ЄС, бо хотів спершу вирішити суперечку з Китаєм. У розмові із журналістами Трамп поскаржився, що країни ЄС експортують значно більше до США, аніж імпортують зі Сполучених Штатів.

Перед відльотом із Давоса Трамп поскаржився, що домовитися із ЄС з питань торгівлі складніше, ніж з Китаєм, повідомляє агентство новин dpa.

Напередодні на полях форуму в Давосі Дональд Трамп зустрівся з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). Після цієї зустрічі у Біломі домі повідомили, що обидві сторони домовилися спільно протистояти таким глобальним викликам як "недобросовісні торговельні практики Китаю". Також американський уряд очікує на "прогрес найближчим часом" щодо укладення торговельної угоди між США і ЄС.

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Фон дер Ляєн після зустрічі висловила переконання щодо "позитивного американсько-європейського порядку денного" стосовно питань торгівлі, технологій, енергетики та інших. Голова Єврокомісії 22 січня після озвучених погроз з боку Трампа щодо підвищення мит зауважила, що очікує на домовленість стосовно торговельної угоди між Вашингтоном і Брюсселем "у наступні кілька тижнів". 

Нагадаємо, у квітні 2019 року ЄС схвалив початок торговельних переговорів із США. Влітку 2018 року США запровадили підвищені мита на сталь та алюміній з ЄС. У відповідь на це Євросоюз підвищив мита на низку американських товарів, серед яких вироби зі сталі, віскі, арахісове масло, мотоцикли Harley Davidson і джинси Levi's. Загальна вартість річного імпорту американських товарів, на які поширювалися нові мита ЄС, становила 2,8 мільярда євро.

Після цього Дональд Трамп пригрозив запровадженням нових мит на європейські автомобілі. Він неодноразово скаржився на те, що авто концернів BMW і Mercedes у США майже не обкладаються митами, тоді як імпортні мита на американські автомобілі в Європі досить високі.

Утім, до підвищення мит на європейські автомобілі справа так і не дійшла. Трамп та ексголова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер домовилися утриматися від запровадження нових мит, доки триватимуть переговори щодо угоди.

Обсяг торгівлі товарами та послугами між ЄС та США у 2018 році становив 1,3 трильйона доларів.

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