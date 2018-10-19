 Трамп погрожує скоротити допомогу країнам Центральної Америки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.10.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Трамп погрожує скоротити допомогу країнам Центральної Америки

Американський президент Дональд Трамп незадоволений тим, що мексиканські військові не змогли стримати біженців, які прямують до кордону з США. Він обіцяє зменшити допомогу країнам їхнього походження.

Дональд Трамп незадоволений тим, що до США прямують тисячі біженців

Дональд Трамп незадоволений тим, що до США прямують тисячі біженців з Центральної Америки

Президент США Дональд Трамп пообіцяв скоротити фінансову допомогу країнам походження біженців, які прямують зараз Мексикою до американського кордону.

"Гватемала, Гондурас та Сальвадор не змогли зупинити людей від від'їзду з їхніх країн та незаконного прибуття до США. Тепер ми розпочнемо скорочувати або значно зменшувати значну іноземну допомогу, що регулярно надається їм", - написав американський президент у Twitter у понеділок, 22 жовтня.

DW.COM

Тисячі мігрантів продовжують рух до США з Латинської Америки. Частина, утім, повертається до Гондурасу. (21.10.2018)

Частина мігрантів, які великою колоною прямували з Латинської Америки до США, вирішила повернутися додому. Утім, тисячі осіб хочуть усе ж здолати майже чотири тисячі кілометрів, які їм лишаються до кордону з США. (21.10.2018)

Він також попередив американських військових та прикордонників про колону мігрантів. "На жаль, схоже, що мексиканська поліція та військові не в змозі зупинити караван, який рухається до південного кордону США. Я сповістив прикордонний патруль та військових, що це надзвичайна ситуація", - зазначив американський президент.

На минулому тижні тисячі мігрантів подолали річку між Гватемалою та Мексикою. Через високий рівень бідності та насильства, який панує у Центральній Америці, ці люди вирушили в дорогу, сподіваючись потрапити до Сполучених Штатів. Пізніше частина з них вирішила повернутися додому, але близько чотирьох тисяч людей планують дістатися кордону з США. Дональд Трамп раніше пообіцяв не впустити мігрантів у країну, стверджуючи, що серед них багато злочинців, і навіть пригрозив задіяти на південному кордоні країни додаткові сили армії.

Дивитись відео 02:20
Now live
02:20 хв

Кому насправді ускладнить життя стіна Трампа? (24.04.2017)

Аудіо й відео до теми

Кому насправді ускладнить життя стіна Трампа? (24.04.2017)  

Також за темою

Guatemala Tausende Migranten aus Mittelamerika warten auf Einreise nach Mexiko

Тисячі мігрантів у Латинській Америці повертаються, не досягнувши США 21.10.2018

Частина мігрантів, які великою колоною прямували з Латинської Америки до США, вирішила повернутися додому. Утім, тисячі осіб хочуть усе ж здолати майже чотири тисячі кілометрів, які їм лишаються до кордону з США.

Migranten aus Honduras am Grenzübergang in Tecun Uman auf dem Weg in die USA

Поліція Мексики зупинила караван мігрантів, що прямував до США 20.10.2018

Правоохоронці повідомляють про 5 тисяч мігрантів із Гондурасу, що зібралися на кордоні. Більшість хочуть дістатися США. Дональд Трамп похвалив Мексику за затримання мігрантів на кордоні.

Mexiko Flüchtlingsgruppe aus Honduras

Караван мігрантів подолав річку на кордоні Мексики та обіцяє дійти до США 21.10.2018

Тисячі мігрантів продовжують рух до США з Латинської Америки. Частина, утім, повертається до Гондурасу.

Реклама

Докладно

Салафізм у Німеччині

Найбільша федеральна земля ФРН стала осередком салафізму

У землі Північний Рейн-Вестфалія спостерігаються небезпечні тенденції у колах салафітів, кажуть спецслужби. 

default

Бюджетний "пиріг" України

Яким він буде у виборчому 2019-му? 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  