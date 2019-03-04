Трамп погрожує позбавити Індію й Туреччину торгових преференцій

Президент США Дональд Трамп погрожує скасувати пільговий режим торгівлі з Індією і Туреччиною. Відповідні повідомлення глава держави спрямував у Конгрес Сполучених Штатів у понеділок, 4 березня.

Після "інтенсивних переговорів" Вашингтона і уряду Індії ця країна "не переконала Сполучені Штати в тому, що зможе забезпечити справедливий доступ на індійський ринок", ідеться в документі, опублікованому Білим домом.

У рамках програми пільгового режиму, запровадженої у 1974 році, Індія може безмитно експортувати до США товари на загальну суму в 5,6 мільярда доларів. Трамп зазначив, що продовжить вивчати можливу відповідність Індії необхідним критеріям.

У другому повідомленні президент США зазначив, що Вашингтону "більше не слід відносити Туреччину до країн, що розвиваються, і одержувачів торговельних пільг". Це рішення ухвалене "на підставі рівня економічного розвитку" Туреччини, відзначається у документі. Рішення може набути чинності не раніше ніж через 60 днів.