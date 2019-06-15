 Трамп погрожує масовою депортацією нелегальних мігрантів з США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.06.2019

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Новини

Трамп погрожує масовою депортацією нелегальних мігрантів з США

Міграційна служба США наступного тижня почне видворення з країни мільйонів нелегальних мігрантів, повідомив американський президент Дональд Трамп.

Дональд Трамп

Дональд Трамп (фото з архіву)

Наступного тижня Агентство з міграційного та митного контролю США (ICE) розпочне масово висилати з країни нелегальних мігрантів. Про це в понеділок, 17 червня, повідомив президент США Дональд Трамп на своїй сторінці у Twitter. "Їх видворять так само швидко, як вони сюди в'їжджають", - пообіцяв глава Білого дому.

У тому ж твіті Трамп повідомив, що Гватемала готується підписати угоду про перехід у групу "безпечних третіх країн". Цей статус дозволить Гватемалі приймати біженців з Гондурасу, Сальвадору та інших країн Центральної Америки.

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Новий міграційний документ передбачає розробку значно ширшої обов'язкової до виконання двосторонньої угоди щодо боротьби з нелегальною міграцією. (15.06.2019)

Вашингтон планує підвищувати мита на мексиканські товари, доки країна не зупинить потік нелегальних мігрантів до США. Тарифи можуть зрости до 25 відсотків. (06.06.2019)

У свою чергу, правозахисники з американської організації Human Rights First ("Права людини перш за все". - Ред.) назвали "сміховинною" заяву США про те, що Гватемала, громадяни якої змушені залишати батьківщину через насильство і бідність, у змозі надати захист біженцям, інформує Reuters.

Також Трамп похвалив Мексику за те, що ця країна "за допомогою сильних міграційних законів проводить дуже хорошу роботу, зупиняючи людей ще до того, як вони досягнуть південного кордону".

Нагадаємо, що в кінці травня президент США пригрозив обкласти все мексиканські товари підвищеними митами, якщо Мехіко "не докладе дієвих зусиль проти нелегальної міграції". Після двосторонніх переговорів, що відбулися на початку червня, Мексика зобов'язалася вжити "безпрецедентних заходів" у боротьбі з нелегальною міграцією, задіявши для охорони південного кордону Національну гвардію.

  • Екскаватор на кордоні США з Мексикою

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Трамп розбирається у будівництві

    "Я збудую великий мур уздовж нашого кордону на півдні - ніхто не будує мури краще за мене. Мексика профінансує цю стіну", - заявив майбутній президент США під час передвиборчої кампанії. Досі він будував передусім багатоповерхівки та готелі.Мур на кордоні - перший пункт з десяти у його плані щодо міграційної політики.

  • Огорожа на кордоні між США та Мексикою

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Кінець у нікуди

    Кордон між США та Мексикою має довжину 3200 кілометрів, причому на близько 1100 кілометрах вже зведено огорожу. Кордон пролягає між чотирма американськими та шістьма мексиканськими штатами, він проходить через пустелі і великі міста. Через погану досяжність невелика частина кордону у штаті Нью-Мексико залишається відкритою. Інші ділянки патрулюють прикордонні служби.

  • Огорожа на кордоні США і Мексики (Фото: dpa)

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Нездоланний сталевий гігант

    Кількість нелегальних мігрантів сягає приблизно 350 тисяч щороку - значна частина походить з Мексики. У США нелегали живуть "у тіні". Деяких мексиканців приймають та терплять, але їхні родини не отримують візи. Послуги нелегальних перевізників для більшості надто дорогі. Мігранти мріють про краще життя, роботу та більше грошей для їхніх сімей.

  • Паркан на кордоні США з Мексикою (Фото: picture alliance / ZUMAPRESS.com)

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Лише маленький дотик

    Сім'ї залишаються розділеними - обійняти рідних неможливо. Іноді лише вдається просунути руку через щілину в огорожі. Надія скоро побачитися у США вмирає після обрання президентом Дональда Трампа.

  • Правоохоронець патрулює на кордоні США з Мексикою (Фото: AP)

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Від протекціонізму до упереджень

    "Коли Мексика відправляє сюди своїх людей, їдуть не найкращі", - сказав Трамп під час передвиборчої кампанії. - Вони присилають людей, у яких чимало проблем. Вони привозять наркотики, злочини, серед них - ґвалтівники. Є, можливо, і хороші люди". Трамп хоче відправити додому нелегалів, щонайменше злочинців. Незважаючи на погрози, мексиканці все одно наважуються на небезпечні подорожі до США.

  • Хрести на кордоні США та Мексики. (Фото: Reuters/D.A. Garcia )

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Пустеля, кордон і назад

    Для деяких мексиканців мрія завершується на кордоні - вони опиняються за ґратами. Іншим доводиться платити життям. Медіа критикують, правоохоронці стріляють через кордон по території Мексики. Шість непричетних мексиканців було вбито, відповідальних не покарано. Тільки в 2015 році лише одному представнику прикордонної служби США було виголошено обвинувачення з боку федерального прокурора.

  • Огорожа на кордоні Мексики зі США (Getty Images/AFP/F.J. Brown)

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    З гвинтівкою проти небажаних гостей

    Американських фермер Джим Чілтон охороняє свою територію. Його ферма площею 200 тисяч квадратних метрів розташована на південному сході штату Аризона та межує безпосередньо з Мексикою. Між ними - лише колючий дріт. Чілтон відчуває себе відповідальним за безпеку у цьому місці і за потреби готовий задіяти свою гвинтівку.

  • Кордон між Мексикою та США на березі Тихого океану (Фото: dpa)

    Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

    Курйозний кінець

    "Мур-тортілья" - так, дещо зневажливо, називають частину огорожі завдовжки 22,5 кілометра між прикордонним переходом "Отай-Меса", що у Сан-Дієго (Каліфорнія), та Тихим океаном.

    Автор: Сабріна Пабст, Наталія Соколовська


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Проект Трампа: великий мур на кордоні США та Мексики

Дональд Трамп не відмовляється від своєї ідеї спорудження великого муру між Мексикою та США. Тим часом на кордоні між країнами вже кілька років триває зведення огорожі зі сталі та колючого дроту. (25.01.2017)  

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