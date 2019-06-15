Трамп погрожує масовою депортацією нелегальних мігрантів з США

Наступного тижня Агентство з міграційного та митного контролю США (ICE) розпочне масово висилати з країни нелегальних мігрантів. Про це в понеділок, 17 червня, повідомив президент США Дональд Трамп на своїй сторінці у Twitter. "Їх видворять так само швидко, як вони сюди в'їжджають", - пообіцяв глава Білого дому.

У тому ж твіті Трамп повідомив, що Гватемала готується підписати угоду про перехід у групу "безпечних третіх країн". Цей статус дозволить Гватемалі приймати біженців з Гондурасу, Сальвадору та інших країн Центральної Америки.

У свою чергу, правозахисники з американської організації Human Rights First ("Права людини перш за все". - Ред.) назвали "сміховинною" заяву США про те, що Гватемала, громадяни якої змушені залишати батьківщину через насильство і бідність, у змозі надати захист біженцям, інформує Reuters.

Також Трамп похвалив Мексику за те, що ця країна "за допомогою сильних міграційних законів проводить дуже хорошу роботу, зупиняючи людей ще до того, як вони досягнуть південного кордону".

Нагадаємо, що в кінці травня президент США пригрозив обкласти все мексиканські товари підвищеними митами, якщо Мехіко "не докладе дієвих зусиль проти нелегальної міграції". Після двосторонніх переговорів, що відбулися на початку червня, Мексика зобов'язалася вжити "безпрецедентних заходів" у боротьбі з нелегальною міграцією, задіявши для охорони південного кордону Національну гвардію.