Трамп погрожує Китаю наслідками через коронавірус

Китайська влада має понести відповідальність, якщо з'ясується, що Пекін навмисно приховував факти про епідемію коронавірусу. Про це заявив у суботу, 18 квітня, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп на брифінгу в Білому домі. Трамп припускає, що поширення небезпечного вірусу можна було зупинити в Китаї й запобігти пандемії, натомість "тепер весь світ страждає від цього". Він не уточнив, про які наслідки для Китаю йдеться.

Трамп додав, що іноді трапляються помилки, з якими нічого не вдієш, але якщо влада КНР зумисно приховувала інформацію, то це зовсім інша ситуація. "Це була помилка, яка вийшла з-під контролю, чи це було зроблено навмисно? Існує велика різниця між тим і іншим", - цитує Трампа інформагенція AFP. Президент США зазначив, що Китай проводить розслідування з цього приводу. Він додав, що Сполучені Штати теж досліджують це питання.

Раніше Трамп і члени його команди неодноразово закидали КНР брак інформації на початку спалаху коронавірусу в місті Ухань. Трамп також сумнівається в достовірності китайської статистики щодо кількості померлих у країні від хвороби COVID-19. Окрім того, президент США призупинив виплати внесків до Всесвітньої організації охорони здоров'я. Він закидає ВООЗ, що вона не зробила достатньо для того, аби запобігти поширенню COVID-19, і має прокитайську позицію.

Китай оприлюднив 17 квітня скориговану статистику щодо кількості померлих від коронавірусу. З'ясувалося, що в місті Ухань, звідки поширився вірус, не зафіксували близько 1300 смертей. Таким чином, за уточненою статистикою, усього в КНР від коронавірусу померли понад 4630 людей, передає Reuters.

Протести у США

У США цього тижня відбулися численні акції протесту через протиепідемічні заходи. Люди вийшли на вулиці у штатах Огайо, Міннесота, Мічиган і Вірджинія. 18 квітня протестували в Техасі. Учасники вимагають скасування протиепідемічних заходів. Коронавірус сильно вдарив по американській економіці. Протягом останнього місяця 22 мільйони американців втратили роботу.

Днями президент Трамп оголосив, що карантин у США послаблять у три етапи.