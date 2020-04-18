Трамп погрожує Китаю наслідками через коронавірус

Якщо Китай навмисно приховував факти про епідемію COVID-19, то повинен за це відповісти, заявив президент США Дональд Трамп.
Якщо Китай навмисно приховував факти про епідемію COVID-19, то повинен понести за це відповідальність, заявив Трамп
Китайська влада має понести відповідальність, якщо з'ясується, що Пекін навмисно приховував факти про епідемію коронавірусу. Про це заявив у суботу, 18 квітня, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп на брифінгу в Білому домі. Трамп припускає, що поширення небезпечного вірусу можна було зупинити в Китаї й запобігти пандемії, натомість "тепер весь світ страждає від цього". Він не уточнив, про які наслідки для Китаю йдеться.
Трамп додав, що іноді трапляються помилки, з якими нічого не вдієш, але якщо влада КНР зумисно приховувала інформацію, то це зовсім інша ситуація. "Це була помилка, яка вийшла з-під контролю, чи це було зроблено навмисно? Існує велика різниця між тим і іншим", - цитує Трампа інформагенція AFP. Президент США зазначив, що Китай проводить розслідування з цього приводу. Він додав, що Сполучені Штати теж досліджують це питання.
Раніше Трамп і члени його команди неодноразово закидали КНР брак інформації на початку спалаху коронавірусу в місті Ухань. Трамп також сумнівається в достовірності китайської статистики щодо кількості померлих у країні від хвороби COVID-19. Окрім того, президент США призупинив виплати внесків до Всесвітньої організації охорони здоров'я. Він закидає ВООЗ, що вона не зробила достатньо для того, аби запобігти поширенню COVID-19, і має прокитайську позицію.
Китай оприлюднив 17 квітня скориговану статистику щодо кількості померлих від коронавірусу. З'ясувалося, що в місті Ухань, звідки поширився вірус, не зафіксували близько 1300 смертей. Таким чином, за уточненою статистикою, усього в КНР від коронавірусу померли понад 4630 людей, передає Reuters.
Протести у США
У США цього тижня відбулися численні акції протесту через протиепідемічні заходи. Люди вийшли на вулиці у штатах Огайо, Міннесота, Мічиган і Вірджинія. 18 квітня протестували в Техасі. Учасники вимагають скасування протиепідемічних заходів. Коронавірус сильно вдарив по американській економіці. Протягом останнього місяця 22 мільйони американців втратили роботу.
Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію
З Уханю тепер можна виїхати
У перші години після відкриття китайського Уханю 8 квітня - через 76 днів з моменту його ізоляції у зв'язку зі спалахом епідемії коронавірусу SARS-CoV-28 - близько 65 тисяч осіб виїхали з міста. Йдеться про тих, хто скористався залізницею й літаками. На світлині - пасажири на залізничному вокзалі Уханю.
Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію
Перший потяг за 76 днів
Перший за кілька місяців потяг виїхав із 11-мільйонного адміністративного центру провінції Хубей о 0:50 за місцевим часом. Одночасно з цим були відкриті автомобільні шляхи із та до міста.
Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію
В Ухані скасували карантин
8 квітня влада Китаю зняла карантинні обмеження в Ухані. Місто з населенням понад 11 мільйонів осіб із 23 січня було повністю ізольованим від зовнішнього світу через виявлені в ньому випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2, що викликає небезпечне захворювання COVID-19. Ухань став містом, де почалася пандемія коронавірусу. На фото - поліція Уханю розбирає захисну загорожу.
Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію
Цифри, що вселяють надію
Влада міста стверджує, що в Ухані не фіксують нових випадків зараження коронавірусом. За офіційними даними, від початку епідемії в КНР одужали 93 відсотки інфікованих. Кількість тих, хто заразився, склала близько 82 тисяч осіб. Офіційний показник смертності від COVID-19 - чотири відсотки. Владу КНР критикують через замовчування масштабів епідемії і точної кількості хворих та померлих.
Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію
Справжній привід для радості
Ухань перебував в умовах суворого карантину більше двох місяців. З кінця березня влада почала поступово знімати обмеження. Нині ж усі здорові жителі Уханю можуть вільно пересуватися містом.
Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію
Ухань повністю відновлює транспортне сполучення
Заборону на в'їзд до міста та виїзд із нього вже зняли. Почали курсувати потяги та літаки, також було відновлено міжміське автомобільне сполучення. Але поки все повернеться до нормального життя, ще має пройти певний час. На фото - дезінфекція залізничної платформи в Ухані для боротьби з коронавірусом.
Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію
Поступово запускаються й виробничі потужності
Ухань - центр великого промислового регіону Китаю - провінції Хубей. За даними Forbes, до спалаху епідемії очікувалося зростання ВВП провінції на 7,5-7,8 відсотка. Ухань займав дев'яте місце за сукупністю економічних показників серед усіх міст КНР. Бізнес у місті був представлений широким спектром виробництв - від біомедицини до автозапчастин. Зараз воно має подолати наслідки епідемії.
Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію
Небезпека ще не минула
Попри скасування карантинних обмежень представник Державного комітету з питань охорони здоров'я Китаю Мі Фен заявив, що ймовірність відновлення епідемії коронавірусу в континентальній частині Китаю залишається відносно високою через завезення інфекції з-за кордону. Зафіксовано вже понад 700 подібних випадків.
Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію
Зелений для всіх
Під час карантину пересування жителів Уханю було під тотальним контролем. Влада стежила за ними за допомогою QR-кодів, вбудованих у платіжну систему Alipay і соціальну мережу Wechat. Кожен користувач автоматично отримував статус здоров'я - зелений, жовтий або червоний. Тільки ті, хто мав зелений, могли залишити домівки та піти на роботу. Нині ж усі жителі Уханю нарешті отримали зелений статус.
Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію
У жителів Уханю з'явилась надія
Після скасування карантину в жителів Уханю, які першими зіткнулися зі смертельною небезпекою, знову з'явилася надія. Життя потихеньку повертається в нормальне річище. Але коронавірус продовжує стрімко поширюватися світом. І небезпека ще не минула.
Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію
Хвилина мовчання на згадку про померлих
4 квітня мешканці Китаю вшанували пам'ять жертв COVID-19. На фотографії - китайські лікарі під час хвилини мовчання. В Ухані у грудні 2019 року було виявлено перший випадок захворювання. 11 січня Пекін офіційно заявив про першого хворого, який помер від наслідків коронавірусної інфекції. Усього, за даними китайської влади, від COVID-19 у континентальному Китаї померли понад 3 330 осіб.
Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію
Герої, яких пам'ятатимуть
Китайський лікар-офтальмолог Лі Веньлян був першим, хто забив на сполох у зв'язку з поширенням коронавірусу. Він повідомляв у соцмережах про випадки смертельно небезпечного захворювання. За що влада КНР його покарала. 1 лютого лікар і сам заразився коронавірусом і через тиждень помер від наслідків COVID-19. На фото - портрет лікаря і квіти у пам'ять про нього біля шпиталю в Ухані.
Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію
Потрібен час, аби прийти до тями
Усьому світові знадобиться час, щоб подолати наслідки пандемії коронавірусу. В Ухані і у всій провінції Хубей, за офіційними даними, нараховується найбільша в КНР кількість померлих від захворювання COVID-19. Кількість жертв коронавірусу в усьому світі сягнула понад 95 тисяч людей. Окрім Китаю, найбільше від пандемії постраждали США і Європа.