Трамп погрожує закрити кордон із Мексикою через мігрантів

Президент США Дональд Трамп заявив, що може закрити кордон із Мексикою, де зібрались численні мігранти з Гватемали, Гондурасу та Сальвадору, які хочуть зрештою потрапити до США. Він також обіцяє спрямувати на кордон військових. "Я повинен суворо просити Мексику припинити цей натиск - і якщо вони цього не зроблять я можу зателефонувати нашим американським військовим і закрити південний кордон", - написав американський президент у Twitter.

Він також зазначив, що тема мігрантів на південному кордоні США "набагато важливіша", ніж нова торговельна угода з Мексикою. Він звинуватив у ситуації, що склалася, представників Демократичної партії та слабкі закони. Під час передвиборної кампанії 2016 року тодішній кандидат Трамп обіцяв, зокрема, побудувати стіну на кордоні з південною сусідкою, утім, ця ідея поки залишається лише на папері через відсутність згоди на це Конгресу.

Цього тижня до Мексики через Гватемалу прибули тисячі мігрантів з Гондурасу. Через високий рівень бідності та насильства, який панує у Центральній Америці, вони сподіваються потрапити до Сполучених Штатів. Кількість мігрантів неухильно зростає. Держсекретар США Майк Помпео планує цього тижня обговорити цю ситуацію із мексиканським президентом Енріке Пенья Ньєто, повідомляє агенція Reuters.

