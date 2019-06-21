 Трамп повідомив про підготовку нових санкцій проти Ірану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.06.2019

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Новини

Трамп повідомив про підготовку нових санкцій проти Ірану

Вашингтон хоче запровадити нові обмежувальні заходи проти Тегерана, заявив президент США Дональд Трамп. Він також додав, що військовий варіант розв'язання ситуації все ще залишається можливим.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп у суботу, 22 червня, заявив про підготовку нових санкцій проти Ірану. "Ми запроваджуємо додаткові санкції щодо Ірану. У деяких випадках ми йдемо повільно, але в інших - рухаємося швидко", - заявив він, передає агенція Reuters. Трамп додав, що обмежувальних заходів може бути "набагато більше". Водночас він не уточнив, про які саме додаткові санкції йдеться.

Також президент запевнив, що США, як і раніше, розглядають військові варіанти розв'язання іранської проблеми. "Так буде, поки проблема залишиться актуальною", - сказав Дональд Трамп.

Напруга між США та Іраном останнім часом посилилась. 20 червня іранське військове формування Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) збило американський безпілотник RQ-4 Global Hawk. У КВІР заявили, що безпілотний літальний апарат був збитий у повітряному просторі Ірану. Натомість у Пентагоні наголосили, що збиття сталося в міжнародному повітряному просторі над Ормузькою протокою, котра з'єднує Оманську затоку з Перською затокою. Президент США Дональд Трамп так само переконаний, що збиття відбулося в міжнародних водах.

DW.COM

Тегеран не потерпить порушень своїх кордонів і готовий реагувати на них, заявили в іранському МЗС. Там також висловили протест ОАЕ через американського дрона, який вилетів з їхньої території. (22.06.2019)

Внаслідок ударів США по Ірану могло загинути 150 людей, повідомив президент США Дональд Трамп. За його словами, він скасував удари, оскільки це було непропорційно збиванню Іраном американського дрона. (21.06.2019)

21 червня заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Тегеран має у своєму розпорядженні "неспростовні докази" того, що американський безпілотник був збитий в іранському повітряному просторі. Він вказав на те, що деякі з уламків збитого безпілотника були виявлені в іранських територіальних водах.

Того ж дня президент Трамп повідомив, що у відповідь на збиття американського безпілотника вже був готовий обстріляти Іран. Він відмовився від удару в останню мить, оскільки внаслідок цього могло загинути 150 людей, що "було б непропорційно збиттю безпілотника".

Як повідомлялося, в 2018 році США в односторонньому порядку вийшли з ядерної угоди з Іраном. Після цього вони наклали на Іран нові економічні санкції та оголосили про штрафні санкції для тих, хто супроводжуватиме будь-які операції з країною.

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