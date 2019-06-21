Трамп повідомив про підготовку нових санкцій проти Ірану

Президент США Дональд Трамп у суботу, 22 червня, заявив про підготовку нових санкцій проти Ірану. "Ми запроваджуємо додаткові санкції щодо Ірану. У деяких випадках ми йдемо повільно, але в інших - рухаємося швидко", - заявив він, передає агенція Reuters. Трамп додав, що обмежувальних заходів може бути "набагато більше". Водночас він не уточнив, про які саме додаткові санкції йдеться.

Також президент запевнив, що США, як і раніше, розглядають військові варіанти розв'язання іранської проблеми. "Так буде, поки проблема залишиться актуальною", - сказав Дональд Трамп.

Напруга між США та Іраном останнім часом посилилась. 20 червня іранське військове формування Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) збило американський безпілотник RQ-4 Global Hawk. У КВІР заявили, що безпілотний літальний апарат був збитий у повітряному просторі Ірану. Натомість у Пентагоні наголосили, що збиття сталося в міжнародному повітряному просторі над Ормузькою протокою, котра з'єднує Оманську затоку з Перською затокою. Президент США Дональд Трамп так само переконаний, що збиття відбулося в міжнародних водах.

21 червня заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Тегеран має у своєму розпорядженні "неспростовні докази" того, що американський безпілотник був збитий в іранському повітряному просторі. Він вказав на те, що деякі з уламків збитого безпілотника були виявлені в іранських територіальних водах.

Того ж дня президент Трамп повідомив, що у відповідь на збиття американського безпілотника вже був готовий обстріляти Іран. Він відмовився від удару в останню мить, оскільки внаслідок цього могло загинути 150 людей, що "було б непропорційно збиттю безпілотника".

Як повідомлялося, в 2018 році США в односторонньому порядку вийшли з ядерної угоди з Іраном. Після цього вони наклали на Іран нові економічні санкції та оголосили про штрафні санкції для тих, хто супроводжуватиме будь-які операції з країною.