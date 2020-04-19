Трамп планує тимчасово зупинити імміграцію до США

Президент США Дональд Трамп анонсував тимчасове припинення імміграції до США через пандемію COVID-19. Про це Трамп повідомив у Twitter у понеділок, 20 квітня.

"Із огляду на напад невидимого ворога, а також необхідність захисту робочих місць наших великих американських громадян я підпишу наказ про тимчасове припинення імміграції до США!" - оголосив президент Сполучених Штатів.

Трамп не повідомив деталей. Таким чином наразі невідомо, як надовго президент США хотів би призупинити імміграцію.

Як повідомлялося, у середині березня США обмежили в'їзд європейців до країни. Пізніше Трамп повідомляв, що планує подовжити цей захід.

США нині - на першому місці у світі за темпами поширення хвороби COVID-19 (понад 787 тисяч інфікованих коронавірусом). Більш ніж 42 тисячі людей померли, понад 73 тисячі одужали (дані Університету імені Джонса Хопкінса).

Раніше Трамп повідомляв, що карантин у США скасують у три етапи.

Карантин через пандемію боляче вдарив по американській економіці. Близько 22 мільйонів людей у США втратили роботу, повідомляє інформагенція AFP.