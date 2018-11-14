Трамп передав спецпрокурору Мюллеру свої відповіді щодо Росії

Президент США Дональд Трамп відправив свої письмові відповіді на питання у справі про можливе втручання Росії в американські вибори 2016 року спецпрокурору Роберту Мюллеру, який веде це розслідування. Про це у вівторок, 20 листопада, повідомили відразу кілька американських ЗМІ.

За словами адвоката Трампа та екс-мера Нью-Йорка Рудольфа Джуліані, президент США продемонстрував "безпрецедентну" готовність до співпраці. У письмових свідченнях Трампа немає нічого несподіваного, його відповіді на питання спецпрокурора не містять нічого, що не було б раніше вже заявлено публічно. Розслідування щодо Трампа має бути припинено, заявив Джуліані.

Він сказав, що офіс Мюллера отримав від Білого дому 1,4 мільйона сторінок матеріалів. "Настав час довести цей запит до кінця", - сказав Джуліані, передає агенція AP.

Раніше Трамп повідомив, що легко й без допомоги адвокатів відповів на запитання Мюллера. Однак за даними видання New York Times, 12 і 13 листопада американський президент провів близько 20 годин зі своїми адвокатами, готуючи відповіді на ці питання.

Спецпрокурор, екс-глава ФБР Роберт Мюллер, керує розслідуванням справи про можливі зв'язки оточення Дональда Трампа з Росією і російського втручання у вибори президента США з травня 2017 року. У рамках слідства Мюллер уже допитав багатьох чиновників адміністрації Трампа, в тому числі його зятя, радника Джареда Кушнера. Президент США неодноразово висловлювався проти розслідування, називаючи його "полюванням на відьом".

Незабаром після пройшли 6 листопада проміжних виборів в американський Конгрес Трамп змусив піти у відставку генерального прокурора США Джеффа Сешнс. Тимчасово виконуючий обов'язки генпрокурора Метью Вітакер раніше ставив під сумнів масштаби розслідування і до одержання посади в мін'юсті США публічно висловлювався про те, як генеральний прокурор теоретично міг би заблокувати слідчі дії.

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