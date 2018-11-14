Трамп передав спецпрокурору Мюллеру свої відповіді щодо Росії

За словами адвоката Трампа та екс-мера Нью-Йорка Рудольфа Джуліані, президент США продемонстрував "безпрецедентну" готовність до співпраці. У письмових свідченнях Трампа немає нічого несподіваного, його відповіді на питання спецпрокурора не містять нічого, що не було б раніше вже заявлено публічно. Розслідування щодо Трампа має бути припинено, заявив Джуліані.
Він сказав, що офіс Мюллера отримав від Білого дому 1,4 мільйона сторінок матеріалів. "Настав час довести цей запит до кінця", - сказав Джуліані, передає агенція AP.
Раніше Трамп повідомив, що легко й без допомоги адвокатів відповів на запитання Мюллера. Однак за даними видання New York Times, 12 і 13 листопада американський президент провів близько 20 годин зі своїми адвокатами, готуючи відповіді на ці питання.
Спецпрокурор, екс-глава ФБР Роберт Мюллер, керує розслідуванням справи про можливі зв'язки оточення Дональда Трампа з Росією і російського втручання у вибори президента США з травня 2017 року. У рамках слідства Мюллер уже допитав багатьох чиновників адміністрації Трампа, в тому числі його зятя, радника Джареда Кушнера. Президент США неодноразово висловлювався проти розслідування, називаючи його "полюванням на відьом".
Незабаром після пройшли 6 листопада проміжних виборів в американський Конгрес Трамп змусив піти у відставку генерального прокурора США Джеффа Сешнс. Тимчасово виконуючий обов'язки генпрокурора Метью Вітакер раніше ставив під сумнів масштаби розслідування і до одержання посади в мін'юсті США публічно висловлювався про те, як генеральний прокурор теоретично міг би заблокувати слідчі дії.
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Навіщо Трамп-молодший зустрічався з російською адвокаткою? (11.07.2017)
"Росія ніколи не намагалася використати важелі тиску щодо мене"
"Росія ніколи не намагалася використати важелі тиску щодо мене. Я не маю нічого спільного з Росією - ні угод, ні кредитів, нічого!" Відомий твіт тоді ще новообраного президента США Дональда Трампа від 11 січня 2017 році звучить дуже категорично. Утім, у Вашингтоні не вщухають скандали довкола можливох зв'язків оточення Трампа з Росією, а ЗМІ публікують все нові й нові подробиці.
Перші звинувачення у намаганні Кремля втрутитися в американські вибори пролунали ще влітку 2016 року, у розпал передвиборчої боротьби. Демократична партія закинула спецслужбам РФ злам своїх серверів. Ціллю публікації вкраденої переписки називали підтримку Трампа. Останній відреагував на це прямим зверненням до Росії знайти "втрачені 30 тисяч електронних листів" його опонентки Гілларі Клінтон.
Напередодні першої після його обрання президентом США прес-конференції Дональда Трампа 11 січня американські ЗМІ повідомили, що спецслужби країни поінформували тодішнього главу держави Обаму та самого Трампа про можливу наявність у Кремля компромата на мільярдера. У Кремлі це повідомлення одразу ж заперечили.
Згідно з досьє, складеним колишнім працівником британської спецслужби, у 2013 році Трамп провів у Москві конкурс "Міс Всесвіт" і ніби влаштував у отелі Ritz-Carlton сексуальну оргію, матеріалами про яку володіють спецслужби РФ. Цей компромат Кремль міг би використати для шантажування президента США. Трамп відкинув цю інформацію як "фейкову". Незалежного підтвердження наведених у досьє даних немає.
Майкл Флінн займав посаду радника президента США меньше місяця. 13 лютого він був відправлений у відставку після появи інформації про те, що, не маючи відповідних повноважень, обговорював телефоном санкції Вашингтона проти РФ з послом Росії у США Сергієм Кисляком і приховав це від віце-президента Майка Пенса. Пізніше з'ясувалося, що Флінн отримував від російських компаній гонорари.
Звільнений за активність у розслідуванні зв'язків з Росією?
Діяльність Флінна стала приводом для розслідувань, одне з яких очолював тоді ще директор ФБР Джеймс Комі. На початку травня він був звільнений Трампом - за те, що "не був здатним ефективно керувати Бюро". Сам же Комі впевнений, що справжня причина має відношення до "російського розслідування". У одному зі своїх інтерв'ю Трамп і сам визнав зв'язок звільнення з цим розслідуванням.
Коло тих, кого стосується розслідування зв'язків з Росією постійно розширюється. У кінці травня з'явилися повідомлення, що зять Дональда Трампа і старший радник президента США Джаред Кушнер є фігурантом розслідування можливого втручання Росії у вибори глави американської держави у 2016 році. Його веде спеціальний прокурор Роберт Мюллер.
Сам президент США лише підливає олії у вогонь. Приводом для нового скандалу стала його зустріч з міністром закордоних справ РФ Сергієм Лавровим і послом РФ у США Сергієм Кисляком у Білому домі 10 травня. У ході зустрічі Трамп, як стверджували ЗМІ, розкрив росіянам дані найвищого рівня таємності, отримані від ізраїльської розвідки, наразивши таким чином на небезпеку агентурну мережу ізраїльтян.
Президент Росії Володимир Путін назвав звинувачення на адресу Трампа про розголошення таємної інформації "політичною шизофренією" і заявив, що Москва готова надати Конгресу США записи розмови президента США з главою МЗС Росії. Що стосується всіх інших звинувачень, то Кремель заперечує своє втручання у виборчу кампанію президента США у 2016 році.
Видання The Washington Post опублікувало 14 червня нову вибухову інформацію. А саме, що об'єктом розслідування є дії не лише оточення Трампа, але і сам президент США. Спецпрокурор Роберт Мюллер вирішив визначити, чи не намагався Трамп перешкодити правосуддю в справі російського втручання у вибори в США.
Автор: Юрій Шейко, Михайло Бушуєв, Вікторія Ковальова