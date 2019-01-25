 Трамп оголосив про угоду щодо припинення ″шатдауну″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.01.2019

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Новини

Трамп оголосив про угоду щодо припинення "шатдауну"

"Шатдаун" у США буде тимчасово припинено до 15 лютого. За цей час депутати від обох партій мають домовитися щодо потреб охорони кордонів країни, заявив Дональд Трамп. В іншому разі, пригрозив він, "шатдаун" відновиться.

Дональд Трамп каже, що шатдаун може відновитися з 15 лютого

Дональд Трамп каже, що "шатдаун" може відновитися з 15 лютого

Президент США Дональд Трамп оголосив у п'ятницю, 25 січня, що йому вдалося досягнути угоди з Конгресом щодо короткострокового фінансування частини федеральних установ та припинення таким чином часткового "шатдауну", який став найтривалішим в історії країни.

"Я дуже гордий оголосити сьогодні, що ми досягли угоди щодо завершення "шатдауну" та відновлення роботи федерального уряду", - зазначив Трамп. Виступаючи перед журналістами на галявині біля Білого дому, президент США запевнив, що невдовзі підпише перехідний бюджет, який забезпечить фінансуванням держустанови до 15 лютого. Тимчасове фінансування ще має схвалити бюджет, утім, демократи підтвердили домовленість.

Трамп також пообіцяв, що працівники, які змушені були йти у відпустки, найближчим часом отримають оплату за цей час.

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Через відсутність фінансування американських урядових установ спікерка Конгресу США Ненсі Пелосі заблокувала виступ Дональда Трампа. Президент погодився перенести промову. (24.01.2019)

Переговори про відновлення роботи федеральних установ поки безрезультатні. Трамп продовжує наполягати на фінансуванні будівництва муру на кордоні з Мексикою. (06.01.2019)

В обмін на збереження програми захисту від видворення нелегальих мігрантів, які ще дітьми в'їхали до США, президент Дональд Трамп вимагає 5,7 мільярда доларів на стіну на кордоні з Мексикою. Демократи це відхиляють. (20.01.2019)

Після заяви про досягнення домовленості Трамп знову звернувся до своєї улюбленої теми щодо високого рівня злочинності, який несе із собою нелегальна міграція, та необхідності зведення "стіни" на кордоні з Мексикою. Оскільки у домовленості не враховано вимогу Трампа щодо фінансування зведення загорожі, то президент США очікує, що до 15 лютого законодавці з обох партій обговорять потреби охорони кордонів країни та вироблять  рішення. Якщо угоди про фінансування зведення загорожі не буде досягнуто, застеріг Трамп, з 15 лютого "шатдаун" відновиться, а сам він може вдатися до запровадження надзвичайного стану.

Нагадаємо, теперішній "шатдаун" став рекордним за тривалістю. Він розпочався після того як члени Демократичної партії категорично відмовилися підтримати запропонований президентом США Дональдом Трампом проект будівництва загорожі на кордоні з Мексикою. Демократи готові виділити на цей проект не понад 1,3 мільярда доларів, а Трамп наполягає на виділенні 5,7 мільярда доларів.

Саме через ці розбіжності президент Трамп не підписав державний бюджет на 2019 рік. Тож з 22 грудня внаслідок технічної відсутності фінансування в США почався частковий "шатдаун" федеральних органів. Це призвело до відправки у вимушену відпустку близько 380 тисяч осіб. Ще 420 тисяч держслужбовців, від роботи яких держава не може відмовитися, змушені працювати безоплатно.

Трамп неодноразово погрожував запровадити надзвичайний стан, що дозволило б розпочати зведення загорожі без схвалення фінансування Конгресом. Раніше він також застерігав, що "шатдаун" може тривати дуже довго - місяці або й роки. Через "шатдаун" Трамп скасував поїздку на Давоський економічний форум.

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