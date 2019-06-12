Трамп оголосив про свою участь у президентських перегонах 2020 року

Президент США Дональд Трамп оголосив про намір брати участь у виборах глави американської держави в листопаді 2020 року. Трамп застеріг своїх прихильників від можливої перемоги кандидата від демократів.

"Наші політичні опоненти з ненавистю дивляться на наші цінності і зі зневагою дивляться на народ, життям якого вони хочуть керувати", - заявив глава держави, виступаючи перед 20 тисячами своїх прихильників у Орландо, що в штаті Флорида, у вівторок, 18 червня. "Ми порушуємо найсвятіше правило в політиці Вашингтона - ми виконуємо свої обіцянки, дані американському народу", - підкреслив Трамп.

Крім Трампа, на пост президента США від Республіканської партії претендує лише екс-губернатор штату Массачусетс Вільям Велд. На думку експертів, у цього 73-річного політика нема суттєвих шансів на перемогу.

Водночас понад 20 політиків-членів Демократичної партії США оголосили про участь в президентських перегонах. Серед них - сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс, колишній віце-президент США Джо Байден і чинний мер Нью-Йорка Білл де Блазіо.

Нагадаємо, шо президентські вибори в США мають відбутися 3 листопада 2020 року.