Трамп оголосив про можливу відставку глави Пентагону Меттіса

Президент США Дональд Трамп не виключив відставки глави Пентагону Джеймса Меттіса. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу CBS, оприлюдненому у неділю, 14 жовтня. "Можливо, що він піде. Я думаю, що він свого роду демократ, якщо ви хочете знати правду. На певному етапі всі йдуть, це Вашингтон", - зазначив американський президент.

Він додав, що найближчим часом його адміністрацію можуть залишити й інші співробітники, але зазначив, що "у Білому домі немає хаосу", як про це пишуть деякі ЗМІ. "Це все брехливі новини", - додав Трамп.

За даними газети The Washington Post, між Трампом та Меттісом існує конфлікт, і голова Пентагону нібито дозволяв собі несхвальні коментарі на адресу президента. The New York Times, у свою чергу, повідомляла про те, що глава Білого дому розійшовся в поглядах з міністром оборони у питаннях НАТО, навчань з Південною Кореєю і ядерної угоди з Іраном. За даними газети, Меттіс піде у відставку після проміжних виборів до Конгресу, які відбудуться в листопаді.

Окрім того, Трамп заявив, що президент Росії Володимир Путін "ймовірно" має відношення до вбивств і отруєнь. "Так, ймовірно, має. Ймовірно", - відповів Трамп на запитання кореспондента CBS, не зазначивше, про що саме йде мова. Трамп також відзначив, що "проявляє жорсткість" в спілкуванні з Путіним. Водночас він додав, що зустріч з російським президентом, яка відбулася в Гельсінкі була "жорсткою і дуже хорошою".