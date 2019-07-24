 Трамп обіцяє Лондону велику угоду про вільну торгівлю після Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.07.2019

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Новини

Трамп обіцяє Лондону велику угоду про вільну торгівлю після Brexit

Brexit дає безпрецедентну можливість для економічної співпраці між США і Великобританією, відзначили Дональд Трамп і Борис Джонсон у телефонній розмові.

Дональд Трамп і Борис Джонсон

Дональд Трамп і Борис Джонсон

США і Великобританія почнуть переговори щодо "великої угоди про вільну торгівлю" відразу після виходу Лондона зі складу Євросоюзу. Про це домовилися президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон під час телефонної розмови у п'ятницю, 26 липня, повідомила пресслужба очільника британського уряду.

Як зазначається, співрозмовники погодились, що Brexit пропонує безпрецедентну можливість для економічної співпраці між США і Великобританією, тому переговори слід розпочати "якомога швидше" після виходу країни з ЄС.

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Трамп похвалив Джонсона

Після цієї розмови Трамп кілька разів похвалив Джонсона. "Передбачаю, що він буде відмінним прем'єр-міністром Великобританії. Він відмінний хлопець. Він - мій друг", - зазначив Трамп. У заяві прес-служби також сказано, що політики "з нетерпінням" чекають їхньої особистої зустрічі на саміті G7 у французькому Біарріце наприкінці літа.

Нагадаємо, Борис Джонсон вступив на посаду прем'єр-міністра Великобританії 24 липня. У першій заяві на прем'єрській посаді він пообіцяв, що Великобританія за будь-яких умов до 31 жовтня вийд зі складу ЄС, навіть якщо це відбудеться без угоди з Брюсселем. Водночас Джонсон розкритикував угоду з ЄС, ухвалену його попередницею Терезою Мей і розраховує укласти нову угоду. У Євросоюзі, однак, вже заявили, що не мають наміру домовлятись з британським прем'єром щодо нової угоди.

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DW.COM

Скандальні ляпи британського прем'єра Бориса Джонсона

Колишній мер Лондона, колишній очільник британського МЗС Борис Джонсон став новим головою консерваторів. Його робота на посаді прем’єра може ускладнитися через зроблені ним раніше різкі заяви на адресу політиків і країн. (23.07.2019)  

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