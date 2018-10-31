 Трамп обіцяє відправити на кордон з Мексикою до 15 тисяч військових | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.11.2018

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Новини

Трамп обіцяє відправити на кордон з Мексикою до 15 тисяч військових

За словами Трампа, від 10 до 15 тисяч солдатів будуть дислоковані на кордоні США з Мексикою, куди прямують каравани мігрантів.

USA Migration l Soldaten sollen die Grenze zu Mexiko sichern (picture alliance/Zuma/D. A. Hernandez)

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, на кордоні з Мексикою, куди нині прямують каравани мігрантів із Центральної Америки, може дислокуватися до 15 тисяч військовослужбовців. З відповідною заявою глава Білого дому виступив в середу, 31 жовтня.

Трамп наголосив, що в прикордонних районах, імовірно, будуть зосереджені від 10 до 15 тисяч військовослужбовців. Аналогічний за чисельністю американський контингент розміщений в Афганістані. Наразі кордон з Мексикою патрулюють 2100 військових з Національної гвардії США.

Нагадаємо, що напередодні США повідомили про ймовірне відправлення до кордону з Мексикою понад п'яти тисяч військових. За даними ООН, зараз до американського кордону Мексикою прямують близько семи тисяч мігрантів з Гондурасу, Сальвадору та Гватемали. Раніше Дональд Трамп обіцяв не впустити мігрантів у країну, стверджуючи, що серед них багато злочинців, і пригрозив задіяти на південному кордоні країни додаткові сили армії.

 

DW.COM

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