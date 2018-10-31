Трамп обіцяє відправити на кордон з Мексикою до 15 тисяч військових

За словами Трампа, від 10 до 15 тисяч солдатів будуть дислоковані на кордоні США з Мексикою, куди прямують каравани мігрантів.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, на кордоні з Мексикою, куди нині прямують каравани мігрантів із Центральної Америки, може дислокуватися до 15 тисяч військовослужбовців. З відповідною заявою глава Білого дому виступив в середу, 31 жовтня.
Трамп наголосив, що в прикордонних районах, імовірно, будуть зосереджені від 10 до 15 тисяч військовослужбовців. Аналогічний за чисельністю американський контингент розміщений в Афганістані. Наразі кордон з Мексикою патрулюють 2100 військових з Національної гвардії США.
Нагадаємо, що напередодні США повідомили про ймовірне відправлення до кордону з Мексикою понад п'яти тисяч військових. За даними ООН, зараз до американського кордону Мексикою прямують близько семи тисяч мігрантів з Гондурасу, Сальвадору та Гватемали. Раніше Дональд Трамп обіцяв не впустити мігрантів у країну, стверджуючи, що серед них багато злочинців, і пригрозив задіяти на південному кордоні країни додаткові сили армії.
На багатотисячну колону мігрантів, що прямують до американського кордону, чекатимуть військові. Дональд Трамп заявив, що для біженців побудують наметові містечка, де вони зможуть чекати на рішення про притулок. (30.10.2018)
Частина мігрантів, які великою колоною прямували з Латинської Америки до США, вирішила повернутися додому. Утім, тисячі осіб хочуть усе ж здолати майже чотири тисячі кілометрів, які їм лишаються до кордону з США. (21.10.2018)