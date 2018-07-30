 Трамп: Обвинувачення проти Манафорта не стосуються змови з росіянами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.08.2018

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Новини

Трамп: Обвинувачення проти Манафорта не стосуються змови з росіянами

Президент США Дональд Трамп заявив, що обвинувачення проти Пола Манафорта не стосуються розслідування щодо імовірного російського втручання у американські вибори.

Дональд Трамп (ліворуч) із Полом Манафортом

Дональд Трамп (ліворуч) із Полом Манафортом

Президент США Дональд Трамп в середу, 1 серпня, нагадав, що жодне звинувачення на адресу екс-керівника його передвиборної кампанії Пола Манафорта не пов'язане з можливим втручанням Росії у американські вибори 2016 року. "Чому держава не попередила мене, що щодо нього було розслідування? Ці старі звинувачення не мають нічого спільного з так званою змовою - все це обман!" - написав Трамп у Twitter.

Трамп наголосив, що Пол Манафорт працював на президента США Рональда Рейгана та інших політичних діячів. "На мене він працював дуже недовго", - додав Трамп.

В іншому повідомленні в Twitter Трамп закликав генпрокурора Джеффа Сешнса припинити розслідування щодо імовірного втручання Росії у американські вибори. "Генпрокурор Джефф Сешнс має зупинити це сфабриковане полювання на відьом негайно, поки воно не заплямувало нашу країну іще більше", - зазначив Трамп, додавши, що розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера є "ганьбою для США".

DW.COM

У США 31 липня розпочинається судовий процес у справі Пола Манафорта, колишнього політтехнолога Віктора Януковича та екс-керівника передвиборної кампанії Дональда Трампа. Головні обвинувачення - у підбірці DW. (31.07.2018)

Розслідування щодо грошей "Партії регіонів"

Манафорт, який очолював передвиборну кампанію Дональда Трампа в 2016 році, був заарештований в рамках розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера, присвяченого можливому втручанню Росії в американські вибори і можливій ​​змові штабу Трампа з Москвою.

При цьому Манафорта звинувачують в ухилянні від сплати податків з доходів на суму понад 30 мільйонів доларів у період роботи лобістом на українську "Партію регіонів" і на колишнього президента України Віктора Януковича. Сторона звинувачення наполягає на тому, що ще в 2006 році дохід Манафорта становив мільйони доларів, які він отримував від уряду України і українських олігархів. У той же час жодне звинувачення на його адресу не пов'язане з можливою причетністю Росії до результатів президентських виборів у США 2016 року.

Манафорта можуть засудити до 305 років позбавлення волі в тому випадку, якщо його визнають винним за всіма пред'явленими пунктами звинувачення. Наступне засідання у справі призначено на 17 серпня 2018 року.

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Справа Пола Манафорта: що варто знати? (31.07.2018)

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