Трамп не хоче мати справ з британським послом

Президент США Дональд Трамп розкритикував британську прем'єрку Терезу Мей та посла Великобританії у Вашингтоні Кіма Даррока після витоків з дипломатичного листування останнього. Скандал розгорівся після того, як газета Mail on Sunday опублікувала листування посла, в якому той називав Трампа "некомпетентним" і "невпевненим", а його адміністрацію "недієздатною".

Після того, як британський уряд заявив про підтримку свого посла, Трамп заявив, що більше не матиме справ з Дарроком. "Я не знайомий з послом, але у США його не люблять або є про нього невисокої думки. Ми більше не будемо мати з ним справ", - написав Трамп у Twitter.

Американський президент також розкритикував Мей через її переговори про Brexit та привітав її майбутню відставку. "Який же безлад влаштувала вона (Тереза Мей. - Ред.) та її представники. Я казав їй, як потрібно було все зробити, але вона пішла іншим шляхом", - написав Трамп.

В іншому дописі на Twitter він висловив задоволення через те, що на Великобританію незабаром чекають "хороші новини", коли в країні з'явиться новий прем'єр-міністр.

Листування британського посла з'явилось у пресі через місяць після візиту Трампа до Великобританії. Згідно з даними Mail on Sunday, Даррок в одному з повідомлень заявив, що не вірить в можливість того, що адміністрація Трампа може стати "менш недієздатною, менш непередбачуваною, менш розколотою розбіжностями між різними групами, а також менш дипломатично незграбною і невмілою".

Британський уряд наголосив, що слова посла були його особистою думкою. "Ми дали зрозуміти США, яким прикрим є цей витік. Водночас ми підкреслили важливість того, що посли можуть надавати чесні оцінки політики у своїй країні", - заявив речник британського уряду, додавши, що Кім Даррок має повну підтримку прем'єр-міністерки.

Міністр закордонних справ Великобританії Джеремі Хант, який є одним з головних претендентів на посаду прем'єра, заявив, що не поділяє оцінку посла, але захищає його право на такі відверті слова, передає агенція Reuters.