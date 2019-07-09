 Трамп не хоче мати справ з британським послом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.07.2019

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Новини

Трамп не хоче мати справ з британським послом

Після скандалу із витоком листування британського посла, який назвав американського президента "некомпетентним", Дональд Трамп заявив, що не матиме з ним справ, а також розкритикував британську прем'єрку.

Дональд Трамп незадоволений словами британського посла

Дональд Трамп незадоволений словами британського посла

Президент США Дональд Трамп розкритикував британську прем'єрку Терезу Мей та посла Великобританії у Вашингтоні Кіма Даррока після витоків з дипломатичного листування останнього. Скандал розгорівся після того, як газета Mail on Sunday опублікувала листування посла, в якому той називав Трампа "некомпетентним" і "невпевненим", а його адміністрацію "недієздатною".

Після того, як британський уряд заявив про підтримку свого посла, Трамп заявив, що більше не матиме справ з Дарроком. "Я не знайомий з послом, але у США його не люблять або є про нього невисокої думки. Ми більше не будемо мати з ним справ", - написав Трамп у Twitter.

Американський президент також розкритикував Мей через її переговори про Brexit та привітав її майбутню відставку. "Який же безлад влаштувала вона (Тереза Мей. - Ред.) та її представники. Я казав їй, як потрібно було все зробити, але вона пішла іншим шляхом", - написав Трамп.

В іншому дописі на Twitter він висловив задоволення через те, що на Великобританію незабаром чекають "хороші новини", коли в країні з'явиться новий прем'єр-міністр.

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Президент США Дональд Трамп прибув до Великобританії. Свій візит він розпочав з образ на адресу мера Лондона Садіка Хана. (03.06.2019)

Перед візитом до Лондона американський президент Дональд Трамп порадив Великобританії вийти з Євросоюзу без угоди, якщо її не влаштовують запропоновані умови, а також не сплачувати компенсацію за Brexit. (02.06.2019)

Листування британського посла з'явилось у пресі через місяць після візиту Трампа до Великобританії. Згідно з даними Mail on Sunday, Даррок в одному з повідомлень заявив, що не вірить в можливість того, що адміністрація Трампа може стати "менш недієздатною, менш непередбачуваною, менш розколотою розбіжностями між різними групами, а також менш дипломатично незграбною і невмілою".

Британський уряд наголосив, що слова посла були його особистою думкою. "Ми дали зрозуміти США, яким прикрим є цей витік. Водночас ми підкреслили важливість того, що посли можуть надавати чесні оцінки політики у своїй країні", - заявив речник британського уряду, додавши, що Кім Даррок має повну підтримку прем'єр-міністерки.

Міністр закордонних справ Великобританії Джеремі Хант, який є одним з головних претендентів на посаду прем'єра, заявив, що не поділяє оцінку посла, але захищає його право на такі відверті слова, передає агенція Reuters.

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