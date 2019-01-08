Трамп не поїде на економічний форум до Давоса через "шатдаун"

Президент США Дональд Трамп скасував заплановану поїздку на Всесвітній економічний форум до Давоса через вимушене блокування роботи низки урядових установ ("шатдаун"). Про це Трамп повідомив у четвер, 10 січня, на Twitter.
"Через непоступливість демократів у питаннях охорони кордонів і велике значення безпеки для нашої нації я з повагою відмовляюся від своєї дуже важливої поїздки до Давоса, Швейцарії, на Всесвітній економічний форум. Мої найтепліші побажання й вибачення перед ВЕФ!" - написав Трамп.
Окрім того, Трамп знову пригрозив запровадити у країні надзвичайний стан, якщо демократи не погодяться внести до проекту держбюджету пункт про понад п'ять мільярдів євро на будівництво загорожі на кордоні США з Мексикою.
"Я маю цілковите право оголосити надзвичайний стан. Я ще не готовий зробити це, але зроблю, якщо буду змушений", - цитує Reuters заяву президента, яку він зробив перед поїздкою до Техасу на заходи, присвячені зведенню стіни на кордоні з Мексикою.
Керівник Федеральної резервної системи США Джером Пауелл застеріг від значних збитків для економіки США, якщо "шатдаун" триватиме й надалі.
Тим часом сотні працівників федеральних установ, які вимушено не працюють через частковий "шатдаун", влаштували ходу до Білого дому. На акції, яку організували профспілки, люди вимагали припинити блокування роботи уряду й федеральних установ. Учасники вигукували: "Ми хочемо працювати!", передає Reuters.
Як повідомлялося, частковий "шатдаун" у США триває з 22 грудня. Сотні тисяч працівників федеральних установ змушені брати відпустку власним коштом.
-
Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
Безкоштовний вхід
Американський національний парк "Гранд-Каньйон" відкритий, незважаючи на "шатдаун". Вражаючий вид на відомий каньйон тепер ще й безкоштовний! Тож багато туристів використовують можливість насолодитися ним задарма з 22 грудня (коли в США почався "шатдаун").
-
Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
У парку "Гранд-Каньйон" (майже) все зачинено
Чимало послуг туристам у парку недоступні - зокрем, зачинений інформаційний центр. Штат Аризона, втім, спеціально виділив кошти на деякі послуги, як-от вивезення сміття чи рух автобусів-шатлів. Для повернення федерального фінансування потрібно, щоб у Конгресі США погодили бюджет.
-
Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
Важливе повідомлення
Екскурсії не проводяться, нагляд не здійснюється. Повсюди в національному парку "Еверглейдс" у Флориді висять відповідні оголошення. Та хоч рейнджери не виходять на роботу та не здійснюють охорону парку, відвідувачів тут не меншає.
-
Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
Увага! В туалеті не прибирають
Пісуари забиті, але ніхто не прийде, щоб їх прочистити та прибрати в туалеті. Санвузли в національному парку "Еверглейдс" ще довго чекатимуть на тих, хто приведе їх до ладу. Як наслідок, багато людей справляють свої малі і великі потреби безпосередньо на природі.
-
Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
Доступ обмежений
Подивитистя зблизька на різдвяну ялинку у Вашингтоні зараз теж неможливо. Президентський парк навколо урядового кварталу теж обслуговується Службою національних парків США, співробітники якої через "шатдаун" тимчасово не виконують свої обов'язки.
-
Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
Гори сміття біля Білого дому
Сміттярі національних парків також перебувають у відпустках за власний рахунок, а тому залишаються вдома. Як це відбивається на вигляді парку, можна побачити на світлині, зробленій у серці Вашингтона.
-
Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
Перед зачиненими воротами
Під час "шатдауна" залишаються зачиненими й частини інших національних парків США. Як-от під'їзди до ракетної бази проекту Nike у Флориді, що в парку "Еверглейдс". Охоронці не отримують тут зарплати вже два тижні, тому не виходять на роботу.
-
Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
Аварійне гальмування у Йосеміті
Національний парк "Йосеміті", що в Каліфорнії, спочатку під час "шатдауна" не закривали - він залишався доступним для усіх охочих. Однак, коли в туалетах почало переливатися через вінця, адміністрація парку натиснула на гальма. Тепер деякі ділянки парку та під'їзди до них перекриті.
-
Як від "шатдауну" потерпають національні парки США
Чи залишиться парк чистим?
У національному парку "Йосеміті" від відвідувачів вимагають під час "шатдауна" на прогулянках не смітити. Утім далеко не всі дотримуються цієї вимоги - сміття тут повсюди. Тож нині доступ до парку мають тільки ті відвідувачі, які зарезервували місця для кемпінгу чи ночівлі.
Автор: Шарлотте Фосс