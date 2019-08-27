 Трамп не летить до Варшави, де мав зустрітись з Зеленським | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.08.2019

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Новини

Трамп не летить до Варшави, де мав зустрітись з Зеленським

Президент США Дональд Трамп скасував візит до Польщі через ураган "Доріан", який наближується до США. До Варшави на церемонію з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни полетить віцепрезидент Пенс.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп не здійснюватиме візит до Варшави, де відбудеться церемонія з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни. Глава американської держави в четвер, 29 серпня, пояснив своє рішення необхідністю зосередитися на підготовці до буревію "Доріан", який наближується до узбережжя США. Замість Трампа до польської столиці відправиться віце-президент Майкл Пенс.

Президент Польщі Анджей Дуда може провести зустріч з Трампом "в майбутні місяці". Обидва вже обговорили це питання телефоном, зазначив помічник польського президента. Американська сторона принесла вибачення за скасування поїздки, додав він. 

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За словами радника Дональда Трампа, Вашингтон матиме відповідь на це питання вже у "найближчому майбутньому". (29.08.2019)

Трамп збирався зустрітися зі Штайнмайером і Зеленським

Очікувалося, що Дональд Трамп зустрінеться у Варшаві з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier), а також проведе переговори зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським. Їх організацією займався радник президента США з національної безпекиДжон Болтон, який днями відвідав Київ.

У Флориді запроваджений надзвичайний стан

В даний час Національний центр США зі стеження за ураганами відносить "Доріан" до другої категорії з п'яти. Влада штату Флорида запровадила надзвичайний стан. Влада Джорджії також запровадила режим надзвичайного стану в 21 окрузі штату.

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Непередбачувана дипломатія Трампа і Україна (19.01.2017)

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