Трамп не зустрічатиметься з Путіним, поки Росія утримує українських моряків і кораблі

Президент США Дональд Трамп не зустрічатиметься з президентом РФ Володимиром Путіним, поки Росія утримує українських моряків і кораблі, захоплені 25 листопада в районі Керченської протоки. Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джон Болтон в четвер, 13 грудня.

"Я не бачу обставин у найближчому майбутньому, за яких така зустріч могла б відбутися, поки кораблі та їхні команди не відпустили", - цитує Болтона інформагенція Reuters.

Зустріч Трампа й Путіна спершу була запланована на полях саміту країн Великої двадцятки (G20) в Аргентині, який відбувся 30 листопада - 1 грудня. Трамп скасував її в останній момент через агресію Росії проти України в районі Керченської протоки.

Конфлікт Росії з Україною загострився 25 листопада, коли рейдовий буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь" військово-морських сил України були захоплені російськими спецпризначенцями в районі Керченської протоки. Росія звинувачує захоплених українських моряків у незаконному перетині свого кордону. Україна це відкидає і наполягає, що статус українців - військовополонені.

Верховна Рада України 26 листопада підтримала запровадження воєнного стану на 30 діб у 10 областях України та у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії. Режим воєнного стану в низці регіонів України триває до 26 грудня.

До кінця 2018 року НАТО надасть Україні обладнання для захищених комунікацій військових. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Україна "спокійно і стримано" діяла під час загострення конфлікту з Росією в Азовському морі.