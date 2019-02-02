Трамп не виключає військового втручання США в ситуацію у Венесуелі

Вашингтон допускає військове втручання в ситуацію у Венесуелі. Про це президент США Дональд Трамп заявив в інтерв'ю телекомпанії CBS, що вийшло в ефір у неділю, 3 лютого. "Це, безперечно, один з варіантів", - сказав він.

Трамп додав, що він відхилив прохання венесуельського президента Ніколаса Мадуро про зустріч. "Ми дуже далеко зайшли в цьому процесі", - пояснив він свої дії.

У травні 2018 року в Венесуелі відбулися вибори глави держави. За даними ЦВК країни, чинний президент Ніколас Мадуро здобув перемогу, набравши близько 70 відсотків голосів. Його інавгурація відбулася 10 січня 2019 року. 22 січня в Каракасі і інших містах країни почалися акції протесту проти Мадуро. Через добу опозиційний лідер, голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента.

Тимчасовим главою Венесуели Гуайдо визнали США, Організація американських держав (ОАД), багато країн Латинської Америки, Канада та Австралія. Низка європейських країн, серед яких і Німеччина, наполягає на тому, щоб Мадуро до 3 лютого оголосив про проведення в країні нових виборів президента. В іншому разі вони обіцяють визнати тимчасовим главою держави Хуана Гуайдо. 2 лютого Мадуро запропонував у 2019 році провести в країні парламентські вибори, які раніше були заплановані на кінець 2020 року.