 Трамп не виключає військового втручання США в ситуацію у Венесуелі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.02.2019

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Новини

Трамп не виключає військового втручання США в ситуацію у Венесуелі

В інтерв'ю CBS президент США назвав можливу відправку американських солдатів до Венесуели одним з варіантів. Тим часом європейські країни вимагають від Мадуро до вечора 3 лютого оголосити про нові президентські вибори.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Вашингтон допускає військове втручання в ситуацію у Венесуелі. Про це президент США Дональд Трамп заявив в інтерв'ю телекомпанії CBS, що вийшло в ефір у неділю, 3 лютого. "Це, безперечно, один з варіантів", - сказав він.

Трамп додав, що він відхилив прохання венесуельського президента Ніколаса Мадуро про зустріч. "Ми дуже далеко зайшли в цьому процесі", - пояснив він свої дії.

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До кінця 3 лютого президент Венесуели Ніколас Мадуро має оголосити у країні нові вибори голови держави. Інакше європейські країни, серед яких тепер і Австрія, визнають президентом опозиційного лідера Хуана Гуайдо. (03.02.2019)

У травні 2018 року в Венесуелі відбулися вибори глави держави. За даними ЦВК країни, чинний президент Ніколас Мадуро здобув перемогу, набравши близько 70 відсотків голосів. Його інавгурація відбулася 10 січня 2019 року. 22 січня в Каракасі і інших містах країни почалися акції протесту проти Мадуро. Через добу опозиційний лідер, голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента.

Тимчасовим главою Венесуели Гуайдо визнали США, Організація американських держав (ОАД), багато країн Латинської Америки, Канада та Австралія. Низка європейських країн, серед яких і Німеччина, наполягає на тому, щоб Мадуро до 3 лютого оголосив про проведення в країні нових виборів президента. В іншому разі вони обіцяють визнати тимчасовим главою держави Хуана Гуайдо. 2 лютого Мадуро запропонував у 2019 році провести в країні парламентські вибори, які раніше були заплановані на кінець 2020 року.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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Замість оголошення перевиборів президента Венесуели, чого вимагають європейські країни, Ніколас Мадуро запропонував провести дострокові вибори парламенту, який очолює опозиційний лідер Хуан Гуайдо.

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Тисячі жителів Венесуели по всій країні вийшли на нові акції протесту з вимогою до президента Ніколаса Мадуро піти у відставку. Тим часом Мадуро намагається мобілізувати армію.

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