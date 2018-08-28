 Трамп не бачить сенсу зараз проводити військові навчання з Південною Кореєю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.08.2018

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Новини

Трамп не бачить сенсу зараз проводити військові навчання з Південною Кореєю

Президент США Дональд Трамп заявив, що зараз не планує проводити спільні навчання з військовими Південної Кореї, але застеріг, що може у будь-який час розпочати маневри.

Дональд Трамп поки не бачить сенсу проводити військові навчання з Південною Кореєю

Дональд Трамп поки не бачить сенсу проводити військові навчання з Південною Кореєю

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон поки не проводитиме спільні з Південною Кореєю військові навчання. Про це він повідомив в серії твітів у середу, 29 серпня.

"Президент (Трамп. - Ред.) вважає, що його відносини з (лідером Північної Кореї. - Ред.) Кім Чен Ином є дуже хорошими та теплими, і зараз немає причин витрачати великі суми грошей на спільні військові навчання США та Південної Кореї", - йдеться у заяві Білого дому, яку затвітив Трамп.

Одночасно Трамп застеріг, що може "миттєво" розпочати військові навчання з Південною Кореєю та Японією, якщо того забажає. Тоді "вони будуть набагато більшими, ніж будь-коли раніше", додав він.

За словами Трамп, КНДР відчуває "гігантський тиск" з боку Китаю через торговельну суперечку Вашингтона з Пекіном. Водночас президент США не уточнив, у чому саме Пхеньян відчуває тиск.

У відповідь на це Китай назвав заяви США щодо КНДР "безвідповідальними". У четвер, 30 серпня, речниця китайського МЗС зазначила, що їх важко зрозуміти, після того, як Дональд Трамп поставив під сумнів роль Пекіна у врегулюванні кризи на Корейському півострові, передає агенція Reuters.

DW.COM

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Раніше цього тижня міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що Сполучені Штати можуть провести навчання з південнокорейськими військовими наступної весни. Нагадаємо, після зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином Дональд Трамп відмовився від проведення навчань із Південною Кореєю.

Минулого тижня Трамп скасував запланований візит держсекретаря США Майка Помпео до Північної Кореї через брак прогресу в процесі ядерного роззброєння КНДР.

Вашингтон і Сеул є союзниками в питанні безпеки. У Південній Кореї розміщено близько 30 тисяч американських військовослужбовців. Вони з південнокорейськми солдатами регулярно проводили навчання, які викликали значне невдоволення Пхеньяна.

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