Трамп не бачить сенсу зараз проводити військові навчання з Південною Кореєю

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон поки не проводитиме спільні з Південною Кореєю військові навчання. Про це він повідомив в серії твітів у середу, 29 серпня.

"Президент (Трамп. - Ред.) вважає, що його відносини з (лідером Північної Кореї. - Ред.) Кім Чен Ином є дуже хорошими та теплими, і зараз немає причин витрачати великі суми грошей на спільні військові навчання США та Південної Кореї", - йдеться у заяві Білого дому, яку затвітив Трамп.

Одночасно Трамп застеріг, що може "миттєво" розпочати військові навчання з Південною Кореєю та Японією, якщо того забажає. Тоді "вони будуть набагато більшими, ніж будь-коли раніше", додав він.

За словами Трамп, КНДР відчуває "гігантський тиск" з боку Китаю через торговельну суперечку Вашингтона з Пекіном. Водночас президент США не уточнив, у чому саме Пхеньян відчуває тиск.

У відповідь на це Китай назвав заяви США щодо КНДР "безвідповідальними". У четвер, 30 серпня, речниця китайського МЗС зазначила, що їх важко зрозуміти, після того, як Дональд Трамп поставив під сумнів роль Пекіна у врегулюванні кризи на Корейському півострові, передає агенція Reuters.

Раніше цього тижня міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що Сполучені Штати можуть провести навчання з південнокорейськими військовими наступної весни. Нагадаємо, після зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином Дональд Трамп відмовився від проведення навчань із Південною Кореєю.

Минулого тижня Трамп скасував запланований візит держсекретаря США Майка Помпео до Північної Кореї через брак прогресу в процесі ядерного роззброєння КНДР.

Вашингтон і Сеул є союзниками в питанні безпеки. У Південній Кореї розміщено близько 30 тисяч американських військовослужбовців. Вони з південнокорейськми солдатами регулярно проводили навчання, які викликали значне невдоволення Пхеньяна.