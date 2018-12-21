 Трамп несподівано відвідав американських військових в Іраку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.12.2018

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Новини

Трамп несподівано відвідав американських військових в Іраку

Дональд та Меланія Трамп несподівано завітали на американську військову базу в Іраку. Президент США запевнив, що не планує виведення американського контингенту з країни.

Дональд та Меланія Трамп на авіабазі Аль-Асад поблизу Багдада

Дональд та Меланія Трамп на авіабазі "Аль-Асад" поблизу Багдада

Президент США Дональд Трамп із дружиною Меланією у середу, 26 грудня, прилетіли з неоголошеним візитом до американських військових в Іраку. Прес-секретарка Білого дому Сара Сандерс повідомила, що президент завітав до військових, щоб "подякувати їм за службу, їхній успіх, їхню пожертву та побажати їм щасливого Різдва".

Це - перший візит Трампа до американських військових у зонах бойових дій з моменту вступу на посаду. З міркувань безпеки такі візити ніколи не анонсуються заздалегідь.

У розмові з журналістами на авіабазі "Аль-Асад" поблизу Багдада Трамп заявив, що Сполучені Штати не планують виводити свої війська з Іраку та зможуть використати свою військову присутність в цій країні в якості бази, якщо захочуть "щось зробити в Сирії", передає агенція Reuters.

DW.COM

Спецпредставник США в антитерористичній коаліції Бретт Макгурк з 31 грудня вже не обійматиме цю посаду. Про відставку стало відомо за кілька днів після того, як Дональд Трамп розпорядився вивести війська із Сирії. (22.12.2018)

Президент США Дональд Трамп хоче вивести американські війська із Сирії, оскільки ключове завдання вони там, мовляв, виконали. Серйозна помилка, якій радіють передусім у Москві, вважає Удо Бауер. (20.12.2018)

Американський президент вкотре запевнив, що його рішення стосовно виведення військ з Сирії - вірне. "Я вважаю, що багато людей готові погодитися з моїм ходом думок. Настав час для нас почати використовувати свою голову", - сказав він. За словами Трампа, військова присутність США в Сирії ніколи не планувалася як постійна.

Нагадаємо, Білий дім 19 грудня оголосив, що США виведуть свої війська із Сирії, оскільки починається новий етап боротьби з терористичним угрупованням "Ісламська держава" (ІД). Зазначалося, що контингент США в Сирії становить близько двох тисяч військових. Це рішення викликало критику з боку низки членів Сенату США, у тому числі республіканців, а також європейських лідерів. Наступного дня глава Пентагону Джеймс Меттіс оголосив про свою відставку, згодом аналогічне рішення прийняв спецпредставник США у міжнародній коаліції для боротьби з "Ісламською державою"  Бретт Макгурк.

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