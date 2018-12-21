Трамп несподівано відвідав американських військових в Іраку

Президент США Дональд Трамп із дружиною Меланією у середу, 26 грудня, прилетіли з неоголошеним візитом до американських військових в Іраку. Прес-секретарка Білого дому Сара Сандерс повідомила, що президент завітав до військових, щоб "подякувати їм за службу, їхній успіх, їхню пожертву та побажати їм щасливого Різдва".

Це - перший візит Трампа до американських військових у зонах бойових дій з моменту вступу на посаду. З міркувань безпеки такі візити ніколи не анонсуються заздалегідь.

У розмові з журналістами на авіабазі "Аль-Асад" поблизу Багдада Трамп заявив, що Сполучені Штати не планують виводити свої війська з Іраку та зможуть використати свою військову присутність в цій країні в якості бази, якщо захочуть "щось зробити в Сирії", передає агенція Reuters.

Американський президент вкотре запевнив, що його рішення стосовно виведення військ з Сирії - вірне. "Я вважаю, що багато людей готові погодитися з моїм ходом думок. Настав час для нас почати використовувати свою голову", - сказав він. За словами Трампа, військова присутність США в Сирії ніколи не планувалася як постійна.

Нагадаємо, Білий дім 19 грудня оголосив, що США виведуть свої війська із Сирії, оскільки починається новий етап боротьби з терористичним угрупованням "Ісламська держава" (ІД). Зазначалося, що контингент США в Сирії становить близько двох тисяч військових. Це рішення викликало критику з боку низки членів Сенату США, у тому числі республіканців, а також європейських лідерів. Наступного дня глава Пентагону Джеймс Меттіс оголосив про свою відставку, згодом аналогічне рішення прийняв спецпредставник США у міжнародній коаліції для боротьби з "Ісламською державою" Бретт Макгурк.