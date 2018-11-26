Трамп незадоволений загостренням відносин Києва і Москви

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 26 листопада, в бесіді з журналістами прокоментував ситуацію навколо захоплення російським спецпризначенцями двох українських катерів і буксира в Керченській протоці. На питання репортерів біля Білого дому про те, що він думає з приводу інциденту, Трамп відповів: "Це не добре... Я зовсім незадоволений цим".

Тим часом президент України Петро Порошенко поспілкувався телефоном із державним секретарем США Майклом Помпео. "Співрозмовники скоординували кроки для подальшої протидії російській агресії проти України, зокрема в районі Керченської протоки", - повідомили в адміністрації президента України. Порошенко зазначив, що очікує жорсткої реакції міжнародної спільноти на протиправні дії Росії, включаючи посилення західних санкцій проти Москви.

Дивитись відео 01:17 Now live 01:17 хв Поділитись Конфлікт навколо Азовського моря: як це було (26.11.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/38uoR Конфлікт навколо Азовського моря: як це було (26.11.2018)

Майкл Помпео, у свою чергу, засудив агресивні дії Росії проти українських кораблів і закликав Москву поважати суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, інформує dpa. Глава Держдепартаменту США закликав Москву повернути захоплені кораблі Києву і звільнити затриманих українських моряків. Також Помпео закликав президента РФ Володимира Путіна та президента України розпочати прямі переговори для врегулювання ситуації.

Нагадаємо, що 25 листопада рейдовий буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь" Військово-морських сил України були захоплені російськими спецпризначенцями в районі Керченської протоки. Після інциденту в Керченській протоці Збройні сили України приведені в стан повної боєготовності.

Верховна Рада України на позачерговому засіданні 26 листопада більшістю голосів підтримала указ президента Порошенка про запровадження воєнного стану. Воєнний стан запроваджується не в усій Україні, а в десяти областях, які розташовані уздовж російського кордону, придністровської ділянки українсько-молдовського кордону та уздовж узбережжя Чорного й Азовського морів.