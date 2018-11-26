 Трамп незадоволений загостренням відносин Києва і Москви | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.11.2018

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Новини

Трамп незадоволений загостренням відносин Києва і Москви

Президент США Дональд Трамп "незадоволений" інцидентом у Керченській протоці. Президент України Петро Порошенко і держсекретар США Майкл Помпео скоординували кроки з "подальшої протидії російській агресії проти України".

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 26 листопада, в бесіді з журналістами прокоментував ситуацію навколо захоплення російським спецпризначенцями двох українських катерів і буксира в Керченській протоці. На питання репортерів біля Білого дому про те, що він думає з приводу інциденту, Трамп відповів: "Це не добре... Я зовсім незадоволений цим". 

Тим часом президент України Петро Порошенко поспілкувався телефоном із державним секретарем США Майклом Помпео. "Співрозмовники скоординували кроки для подальшої  протидії російській агресії проти України, зокрема в районі Керченської протоки", - повідомили в адміністрації президента України. Порошенко зазначив, що очікує жорсткої реакції міжнародної спільноти на протиправні дії Росії, включаючи посилення західних санкцій проти Москви.

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Конфлікт навколо Азовського моря: як це було (26.11.2018)

Майкл Помпео, у свою чергу, засудив агресивні дії Росії проти українських кораблів і закликав Москву поважати суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, інформує dpa. Глава Держдепартаменту США закликав Москву повернути захоплені кораблі Києву і звільнити затриманих українських моряків. Також Помпео закликав президента РФ Володимира Путіна та президента України розпочати прямі переговори для врегулювання ситуації.

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Указ президента України Петра Порошенка із правками підтримали 276 голосами. Воєнний стан запроваджується в десяти областях України на 30 днів. (26.11.2018)

Нагадаємо, що 25 листопада рейдовий буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь" Військово-морських сил України були захоплені російськими спецпризначенцями в районі Керченської протоки. Після інциденту в Керченській протоці Збройні сили України приведені в стан повної боєготовності. 

Верховна Рада України на позачерговому засіданні 26 листопада більшістю голосів підтримала указ президента Порошенка про запровадження воєнного стану. Воєнний стан запроваджується не в усій Україні, а в десяти областях, які розташовані уздовж російського кордону, придністровської ділянки українсько-молдовського кордону та уздовж узбережжя Чорного й Азовського морів.

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