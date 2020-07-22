Трамп направляє федеральних правоохоронців для боротьби з насильством в містах

Президент США Дональд Трамп направляє приблизно по 200 співробітників федеральних правоохоронних органів у Чикаго (штат Іллінойс), в Канзас-Сіті (штат Міссурі) і ще приблизно 35 - в Альбукерке (штат Нью-Мексико) для надання допомоги в боротьбі зі злочинністю на місцях. Це підтвердив у середу, 22 липня, на пресконференції в Білому домі американський генеральний прокурор, міністр юстиції країни Вільям Барр.

Сам Трамп, одним з передвиборчих гасел якого є встановлення "закону і порядку" в країні, стверджує, що керовані мерами-демократами міста вийшли з-під контролю, а "радикально ліві" елементи відповідальні за зростання насильства у цих містах.

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"Останніми тижнями став помітним радикальний рух, який виступає за позбавлення фінансування та зброї поліції, а також підтримує її розпуск", - заявив республіканець і додав, що, на його думку, ця тенденція привела до "шокуючого зростання перестрілок, вбивств, злочинів з летальним результатом і жахливих проявів насильства". "Це кровопролиття повинно припинитися", - повторив Трамп двічі.

Менш ніж за чотири місяці до виборів глави держави, що відбудуться, 3 листопада, республіканець Трамп заявляє про посилення насильства, якщо до влади прийде його суперник - колишній віцепрезидент США Джозеф Байден.

Мери американських міст протестують проти рішення Трампа

Як пояснює агентство новин AP, у Чикаго, Нью-Йорку і Філадельфії зафіксували зростання злочинності після скасування введеної через епідемію коронавірусу заборони виходити з дому.

У свою чергу, мери 14 міст, серед яких Сіетл, Портленд, Атланта, Чикаго, закликали адміністрацію Трампа відмовитися від відправлення федеральних сил. Вони направили лист на ім'я Барра і виконувача обов'язків міністра Національної безпеки Чеда Вульфа, в якому висловили "глибоку стурбованість і заперечення проти розміщення федеральних сил у містах США".

Федеральна поліція США у Портленді (17 липня)

Смерть Джорджа Флойда

25 травня в Міннеаполісі після жорсткого затримання поліцейським помер 46-річний афроамериканець Джордж Флойд. Гнів і обурення протестувальників викликало опубліковане у мережі відео затримання чоловіка.

Воно спричинило масові протести і заворушення у всій країні, які супроводжувалися зіткненням з поліцією, стріляниною, мародерством і запровадженням у багатьох містах США комендантської години.

Протестувальники вимагають реформувати поліцію і зменшити обсяги її фінансування і натомість вкладати більше грошей у інші галузі, які роками потерпають від недофінансування. Також учасники протестів вимагають покарати поліцейських за перевищення обов'язків, внаслідок яких постраждали або померли люди.

25 червня Палата представників Конгресу США схвалила розроблений демократами законопроєкт про реформу поліції імені Джорджа Флойда.

Разом з тим, документ повинен бути ще схвалений Сенатом, де більшістю є представники Республіканської партії. З огляду на це низка аналітиків сумнівається в його долі, оскільки республіканці вже заявили, що виступають проти радикальних реформ, а адміністрація Дональда Трампа попередила, що той накладе на законопроєкт вето.