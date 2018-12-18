Президент США Дональд Трамп наказав створити космічне командування США, яке контролюватиме всю військову діяльність країни в космосі. Відповідний меморандум американський президент підписав у вівторок, 18 грудня, повідомляє агенція dpa. Трамп доручив Пентагону вжити перших кроків для створення командування, зокрема, рекомендувати офіцерів, які могли б його очолити.

Метою створення цього командування США вбачають, зокрема, організацію космічних операцій та пошук ефективніших способів захисту американських об'єктів у космосі, у тому числі штучних супутників, які американські військові використовують для зв'язку та навігації.

Віце-президент США Майк Пенс заявив, що нове командування служитиме поряд зі нашими військовими командуваннями, які координують дії в Європі, Південній Америці та інших частинах світу. Створення космічного командування Пенс назвав "новою ерою" в національній безпеці США у космосі. Раніше Пенс пояснював плани свторення космічних сил США необхідністю зберігати перевагу США в космосі на тлі зростання конкуренції та загроз з боку Росії та Китаю. Ідеться про те, що Китай та Росія працюють над тим, щоб відключити чи навіть знищити американські супутники, зазначає агенція AP.

Також ця агенція повідомляє з посиланням на американського чиновника, який висловився на умовах анонімності, що нове командування складатиметься з близько 600 осіб. У найближчі роки воно має бути розширене ще на тисячу співробітників, на роботу яких витратять близько 800 мільйонів доларів.

У найближчі дні Трамп має підписати нову директиву про космічну політику, яка передбачатиме створення "космічних сил США".