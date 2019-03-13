Трамп наказав негайно призупинити використання Boeing 737 MAX

Внаслідок катастрофи літака Boeing 737 Max 8 в Ефіопії, в якій загинули 157 людей, США призупиняють використання всіх літаків Boeing 737 Max 8 і Max 9. Відповідний терміновий наказ видав у середу, 13 березня, президент країни Дональд Трамп.

Перед цим багато країн вже ухвалили рішення про призупинення польотів цих літаків, тоді як Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) стверджувало, що ці літаки є придатними для польотів, а підстав для призупинення їхньої експлуатації немає.

Трамп послався на "нову інформацію", яка стала відома під час розслідування авіакатастрофи. Утім, глава Білого дому не уточнив, що це за відомості. Згодом у FAA уточнили, що рішення про призупинення використання літаків було ухвалене на основі доказів, зібраних на місці трагедії у Ефіопії, а також "даних супутників, які щойно були уточнені".

Президент США також зазначив, що розпорядження щодо припинення польотів набирає силу негайно. Будь-який літак цих моделей, який перебуває у повітрі в цей час, має прилетіти до пункту призначення і приземлитися там. Він додав, що всі авіалінії та пілоти були проінформовані про ухвалене рішення.

Трамп наголосив, що безпека американських громадян має "першочергове значення". За словами американського президента, рішення про припинення польотів Boeing 737 MAX 8 та 737 MAX 9 "не повинно було бути зроблено, але ми думаємо, що це правильне рішення". Президент наголосив, що рішення було узгоджено з компанією Boeing. "Boeing - це неймовірна компанія. Вони працюють дуже, дуже важко зараз і, сподіваюся, вони швидко знайдуть відповідь", - наголосив він.

Своєю чергою, керівник Boeing Денніс Мюленбург заявив, що підтримує рішення США щодо припинення польотів літаків, але продовжує мати "повну довіру" до безпеки літака. За його словами, компанія продовжує докладати зусиль, щоб "зрозуміти причину аварій у партнерстві зі слідчими, розгорнути заходи з підвищення безпеки і допомогти уникнути повторення" аварій. Мюленбург додав, що рекомендував FAA припинити польоти літаків.

Раніше про рішення щодо призупинення використання авіаперевізниками в ЄС двох моделей Boeing - 737 MAX 8 та 737 MAX 9 - заявила Європейська агенція авіаційної безпеки (EASA). Про рішення тимчасово призупинити використання флоту Boeing 737 MAX 8 до моменту встановлення причини аварії заявили в управліннях цивільної авіації Канади, України, Великобританії, Австралії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Індії, Малайзії й Оману та інших країн.

Від використання літаків також тимчасово відмовилися корейська авіакомпанія Eastar Jet, норвезький авіаперевізник Norwegian Air Shuttle, найбільший європейський туроператор TUI, ісландський авіаперевізник Icelandair, турецький перевізник Turkish Airlines. 11 березня про аналогічні рішення оголосили управління цивільної авіації Китаю й сама авіакомпанія Ethiopian Airlines, чий літак розбився 10 березня.

Нагадаємо, 10 березня внаслідок авіакатастрофи літака Ethiopian Airlines, що виконував рейс із Аддис-Абеби до столиці Кенії Найробі, загинули 157 осіб. Відомо, що літак був новий. Авіаперевізник отримав його в листопаді 2018 року. Відтоді лайнер налітав близько 1200 годин. Рейс 10 березня виконував досвідчений пілот, який працював у Ethiopian Airlines із 2010 року. У жовтні 2018 року літак цієї ж моделі зазнав катастрофи в Яванському морі неподалік від столиці Індонезії Джакарти, внаслідок чого загинуло 189 осіб. Літак індонезійської авіакомпанії Lion Air, який зазнав катастрофи, також був новим.