Трамп наказав знищувати іранські кораблі за провокації проти суден США

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що дав розпорядження американським військово-морським силам (ВМС) відкривати вогонь по іранських бойових кораблях, якщо ті становитимуть загрозу військовим суднам США. Про це американський президент написав у середу, 22 квітня, в соціальній мережі Twitter.

"Я наказав ВМС США, щоб вони обстрілювали і знищували будь-які іранські патрульні катери, якщо ті загрожуватимуть нашим кораблям на морі", - написав Трамп.

Взаємні звинувачення в провокаціях

Минулого тижня американські військові повідомили про провокаційні дії з боку іранських патрульних катерів у міжнародних водах у Перській затоці. Згідно з повідомленням Пентагону, одразу кілька військових кораблів Ірану на значній швидкості занадто близько проходили повз кораблі ВМС США в Перській затоці. Такі дії іранських патрульних човнів у Пентагоні назвали "небезпечними та провокаційними", цитує інформагенція dpa.

Натомість згодом представники іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) звинуватили американських військових у "непрофесійній та провокаційній поведінці" під час маневрів іранських бойових суден.

Нагадаємо, з приходом до влади Дональда Трампа в 2017 році стосунки між Тегераном і Вашингтоном істотно погіршилися. Найбільш відносини між двома країнами загострилися в січні 2020 року, після того, як 3 січня американські військові провели в районі аеропорту Багдада спецоперацію, в результаті якої був убитий іранський генерал Касем Сулеймані.

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У відповідь на дії американців іранські військові завдали ракетних ударів по двох військово-повітряних базах у Іраку, де дислокувалися зокрема й військові США.