 Трамп наказав знищувати іранські кораблі за провокації проти суден США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.04.2020

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Новини

Трамп наказав знищувати іранські кораблі за провокації проти суден США

Військово-морські сили США отримали розпорядження президента знищувати іранські бойові кораблі в разі загрози для американських суден, наголосив американський лідер Дональд Трамп.

Іранські патрульні катери

Іранські патрульні катери проходять в безпосередній близькості від американських військових кораблів, 15 квітня 2020 року

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що дав розпорядження американським військово-морським силам (ВМС) відкривати вогонь по іранських бойових кораблях, якщо ті становитимуть загрозу військовим суднам США. Про це американський президент написав у середу, 22 квітня, в соціальній мережі Twitter.

"Я наказав ВМС США, щоб вони обстрілювали і знищували будь-які іранські патрульні катери, якщо ті загрожуватимуть нашим кораблям на морі", - написав Трамп.

Взаємні звинувачення в провокаціях

Минулого тижня американські військові повідомили про провокаційні дії з боку іранських патрульних катерів у міжнародних водах у Перській затоці. Згідно з повідомленням Пентагону, одразу кілька військових кораблів Ірану на значній швидкості занадто близько проходили повз кораблі ВМС США в Перській затоці. Такі дії іранських патрульних човнів у Пентагоні назвали "небезпечними та провокаційними", цитує інформагенція dpa.

Натомість згодом представники іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) звинуватили американських військових у "непрофесійній та провокаційній поведінці" під час маневрів іранських бойових суден.

Нагадаємо, з приходом до влади Дональда Трампа в 2017 році стосунки між Тегераном і Вашингтоном істотно погіршилися. Найбільш відносини між двома країнами загострилися в січні 2020 року, після того, як 3 січня американські військові провели в районі аеропорту Багдада спецоперацію, в результаті якої був убитий іранський генерал Касем Сулеймані.

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У відповідь на дії американців іранські військові завдали ракетних ударів по двох військово-повітряних базах у Іраку, де дислокувалися зокрема й військові США.

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


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