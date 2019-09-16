 Трамп наказав відкрити стратегічні запаси нафти США через атаку на НПЗ у Саудівській Аравії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.09.2019

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Трамп наказав відкрити стратегічні запаси нафти США через атаку на НПЗ у Саудівській Аравії

З метою підтримки стабільних цін на ринку нафти та задля покриття дефіциту президент США Дональд Трамп наказав відкрити американські стратегічні запаси.

НПЗ у США

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розпорядився відкрити стратегічні запаси нафти США через нещодавні атаки на нафтопереробні потужності в Саудівській Аравії. Про це Трамп написав ввечері неділі, 15 вересня, в своєму мікроблозі в соціальній мережі Twitter.

За словами американського президента, він дозволив за потреби використовувати стратегічні нафтові запаси США. Своє рішення Трамп обґрунтував тим, що проведені атаки на нафтопереробні комплекси компанії Saudi Aramco можуть негативно позначитися на світових цінах на нафту. Однак американський лідер не став уточнювати, про які саме обсяги стратегічних запасів ідеться, лише вказав, що ці обсяги мають бути "достатніми", для того, щоб забезпечити ринок необхідною кількістю нафти.

Вартість нафти вже різко підскочила вгору

Тим часом за даними інформагенції Bloomberg, через вихід з ладу значної частини потужностей з переробки нафти в Саудівської Аравії ціни на еталонні марки "чорного золота" значно зросли. Приміром, нафта марки Brent додала в ціні 11,77 відсотка - до 67,31 долара США за барель, американська еталонна марка нафти WTI подорожчала на 10,68 відсотка до 60,71 долара за барель, передає AFP.

Трамп чекає від саудитів інформації про напад

Між тим Дональд Трамп повідомив, що Вашингтон чекає від Ер-Ріяду інформації про те, хто може стояти за нападом на ці нафтопереробні комплекси.

Трамп додав, що Сполучені Штати вже мають "підстави вважати", що знають, хто стоїть за цими атаками, але все одно їм потрібно підтвердження щодо цього з боку саудитів. Американський президент застеріг, що США перебувають у "повній бойовій готовності".

Нагадаємо, через атаку безпілотників на нафтопереробні потужності компанії Saudi Aramco обсяги добового видобутку нафти в Саудівській Аравії скоротилися на 5,7 мільйона барелів. Хоч відповідальність за напад офіційно взяли на себе єменські повстанці-хусити, державний секретар США Майк Помпео звинуватив у цьому Іран. Офіційний Тегеран ці звинувачення рішуче відкинув.

Нагадаємо, раніше хусити не раз обстрілювали територію Саудівської Аравії, використовуючи безпілотними, балістичні та крилаті ракети, отримані з Ірану або зроблені за допомогою іранських фахівців. Тегеран є союзником хуситів.

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