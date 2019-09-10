 Трамп назвав ім′я нового радника з національної безпеки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.09.2019

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Новини

Трамп назвав ім'я нового радника з національної безпеки

Президент США Дональд Трамп призначить новим радником із нацбезпеки Роберта О'Браєна. Раніше той працював у Держдепартаменті США і займався питаннями звільнення заручників.

Роберт О'Браєн

Роберт О'Браєн (фото з архіву)

Президент США Дональд Трамп оголосив ім'я свого нового радника з питань національної безпеки. Цю посаду обійме Роберт О'Браєн. Досі О'Браєн працював спеціальним посланником президента США з питань звільнення заручників, повідомив Трамп на Twitter.

"Я радий повідомити, що призначу Роберта О'Браєна, який нині працює дуже успішним спецпосланником президента з питань звільнення заручників у Держдепартаменті, нашим новим радником із питань національної безпеки. Я довго і тяжко працював із Робертом. Він чудово працюватиме!" - написав президент США.

Раніше президент США звільнив із названої посади Джона Болтона. Причиною звільнення Трамп назвав значні суперечності в поглядах. Болтон натомість заявив у Twitter, що сам захотів піти в відставку.

Болтон вважався "яструбом" у оточенні Трампа. Він відстоював значно жорсткішу політику щодо Ірану й Північної Кореї, ніж Трамп, зазначає інформагенція AFP.

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