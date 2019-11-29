 Трамп назвав ″небезпечним″ висловлювання Макрона про НАТО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.12.2019

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Новини

Трамп назвав "небезпечним" висловлювання Макрона про НАТО

США допомагають Європі і отримують найменшу користь від членства в НАТО, наголосив президента США Дональд Трамп. Він розкритикував слова французького президента Еммануеля Макрона щодо "смерті мозку" альянсу.

Дональд Трамп розкритикував слова Еммануеля Макрона щодо НАТО

Дональд Трамп розкритикував слова Еммануеля Макрона щодо НАТО

Президент США Дональд Трамп назвав "образливою" критику свого французького колеги Еммануеля Макрона на адресу Північноатлантичного альянсу. Макрон зробив "небезпечну" і "дуже злісну заяву", сказав Трамп у вівторок, 3 грудня в Лондоні щодо слів Макрона про "смерть мозку" НАТО, передає агенція dpa.

За словами президента США, висловлювання Макрона про Альянс стали несподіваними для нього. "Ніхто не має потреби в НАТО більше, ніж Франція", - сказав Трамп. На його думку, Америка допомагає Європі і отримує менше користі від Альянсу, ніж інші його члени.

Німеччина раніше також дистанціювалась від слів Макрона щодо НАТО. "Французький президент обрав жорсткі слова. Я так кооперацію з НАТО не бачу", - заявила в листопаді канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel), додавши, що з погляду Німеччини трансатлантичне партнерство є незамінним. Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) своєю чергою також заперечив слова Макрона. "НАТО живе - з голови до ніг, навіть якщо йому ставлять інші діагнози", - наголосив він.

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Президенти Литви та Польщі Гітанас Науседа та Анджей Дуда відхилили критику французького лідера Еммануеля Макрона щодо "коми НАТО". Вони наголосили на життєздатності альянсу та застерегли від розколу у ньому. (22.11.2019)

Саміт з нагоди 70-ї річниці створення НАТО в Лондоні не стане урочистим вшануванням ювіляра. Учасники шукатимуть можливість зміцнити Альянс, який переживає не найпростіші часи. (03.12.2019)

Нагадаємо, в інтерв'ю The Economist Макрон сказав, що через брак керівної ролі США НАТО "перебуває в комі". Він вважає, що наразі "те, що ми переживаємо, є смертю мозку НАТО". За його словами, Трамп "не поділяє нашої ідеї європейського проєкту". Також Макрон зазначив, що європейські учасники Альянсу "повинні переосмислити те, чим є НАТО у світлі зобов'язань Сполучених Штатів".

Президент Франції висловив думку, що поведінка керівництва США вказує на ознаки того, що ця країна "повертається до нас спиною". Прикладом такої поведінки Макрон назвав рішення Трампа вивести американські війська з півночі Сирії. 

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