Трамп назвав "лінчуванням" спробу імпічменту з боку демократів

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 22 жовтня, назвав "лінчуванням" розслідування представників Демократичної партії щодо ймовірного запуску процедури імпічменту.

"Усі республіканці повинні пам'ятати, що вони тут спостерігають - лінчування. Але ми переможемо", - написав президент Сполучених Штатів у соцмережі Twitter.

Історично термін "лінчування" у США пов'язаний із жорстокими расово вмотивованими вбивствами афроамериканців у південних штатах. На використання цього терміну Трампом вже відреагували американські політики. Зокрема, конгресмен від штату Південна Кароліна Джеймс Клайберн у коментарі телеканалу CNN засудив слова Трампа і заявив, що "це слово, з яким усі ми повинні бути обережними", цитує агентство новин dpa.

Тим часом 22 жовтня тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор дає свідчення за закритими дверима перед членами трьох комітетів Палати представників, які проводять розслідування щодо можливого запуску процедури імпічменту: із закордонних справах, із розвідки та з нагляду.

Демократи вважають Тейлора важливим свідком у рамках розслідування. Раніше в оприлюдненій переписці із ексспецпредставником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером та постійним представником США при ЄС Гордоном Сондлендом Тейлор висловив стурбованість щодо заморожування військової допомоги США Україні з метою тиску на президента Володимира Зеленського, аби домогтися розслідування стосовно Хантера Байдена.

Раніше у комітетах вже дали свідчення Курт Волкер та колишня посолка США в Україні Марі Йованович.

Нагадаємо, у США спалахнув політичний скандал, який призвів до ініціювання демократами в Палаті представників процедури імпічменту. Йдеться про закиди, що Дональд Трамп під час телефонної розмови міг тиснути на Володимира Зеленського, аби той домігся розслідування щодо Хантера Байдена, сина потенційного суперника Трампа на президентських виборах 2020. З метою посилення тиску Трамп нібито й заморозив надання Україні виділеної військової допомоги. Дональд Трамп усі звинувачення у спробі тиску на президента України відкидає. Про відсутність тиску каже і Володимир Зеленський.