 Трамп назвав ″дурістю″ Макрона податок для інтернет-гігантів | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 26.07.2019

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Економіка

Трамп назвав "дурістю" Макрона податок для інтернет-гігантів

Якщо хтось має збирати податки з американських технологічних гігантів, то це США, заявив Дональд Трамп. Він натякнув, що у відповідь на запровадження Парижем цифрового податку Вашингтон оподаткує французьке вино.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп звинуватив свого французького колегу Еммануеля Макрона в "дурості" через наміри запровадження оподаткування інтернет-велетнів. "Франція щойно запровадила цифровий податок для наших великих американських компаній. Якщо хтось має обкладати їх податком, то це має бути в їхній рідній країні, в США", - написав він у п'ятницю, 26 липня у Twitter.

Трамп натякнув, що США у відповідь можуть запровадити податки на французьке вино. "Скоро ми оголосимо про суттєву реакцію у відповідь на дурість Макрона. Я завжди говорив, що американське вино краще, ніж французьке вино!", - наголосив президент США. У відповідь на його заяву міністерство економіки Франції підтвердило, що країна все ж таки запровадить податок для інтернет-компаній.  

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З нового року французька влада запроваджує податок на діяльність чотирьох американських інтернет-компаній - Google, Apple, Facebook і Amazon. Від оподаткування операцій Париж розраховує отримати півмільярда євро. (17.12.2018)

11 липня французький парламент затвердив новий податок розміром три відсотки з доходів технологічних гігантів. Під цю норму потрапили близько 30 великих компаній, включаючи Google, Amazon, Facebook і Apple, а також Airbnb та Instagram.

Французьким податком обкладатиметься будь-яка технологічна компанія з доходом понад 750 мільйонів євро, з яких не менше 25 мільйонів євро генеруються у Франції. Міністерство фінансів Франції підрахувало, що новий податок принесе до бюджету близько 500 мільйонів євро на рік. 

До сих пір американські інтернет-гіганти розміщували свої штаб-квартири у європейських країнах з низькими податковими ставками. На рівні Євросоюзу до єдиного рішення щодо цього питання поки не дійшли.

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