 Трамп може обговорити з Путіним звільнення українських моряків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.06.2019

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Новини

Трамп може обговорити з Путіним звільнення українських моряків

Зустріч президентів США та Росії може відбутися на полях саміту G20 в Японії. На ній можуть обговорити звільнення українських моряків. Між тим Трамп назвав РФ "потенційним ворогом".

Президенти США Дональд Трамп та Росії Володимир Путін (Гельсінкі, липень 2018 року)

Президенти США Дональд Трамп (ліворуч) та Росії Володимир Путін (Гельсінкі, липень 2018 року)

Президент США Дональд Трамп на зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним на полях саміту G20 в Японії може підняти питання про звільнення українських військових моряків. Про це заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор у середу, 26 червня.

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Головними темами телефонних переговорів між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним стали ситуація в Венесуелі, Україні та КНДР, повідомив Трамп. У Кремлі вказали на "конструктивний характер" перемовин. (03.05.2019)

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"Якщо президент Трамп зустрінеться з президентом Путіним в Японії, то це буде дуже хороша можливість, хороша причина підняти питання про звільнення 24-х ув'язнених (моряків - Ред.) та інших політичних в'язнів, яких Росія незаконно утримує", - сказав Тейлор, слова якого наводить "Інтерфакс-Україна".

Крім того, Тейлор зазначив, що ця тема, за його даними, обговорюється як тема зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським і Путіним. Водночас тимчасовий повірений у справах США в Україні не уточнив, коли і де така зустріч може відбутись.

Тим часом помічник президента РФ Юрія Ушакова повідомив, що зустріч Трампа і Путіна планується на 28 червня в обідню пору і триватиме близько години. Саміт G20 в Японії відбудеться 28-29 червня. 

Як повідомлялося, у травні Міжнародний трибунал із морського права зобов'язав Росію негайно звільнити три українських військово-морських кораблі і 24 члени екіпажів, яких у листопаді минулого року російські військові захопили в районі Керченської протоки.

Для Трампа Росія - потенційний ворог

Між тим в інтерв'ю Fox News 26 червня американський президент заявив, що Росія є потенційним ворогом. "Німеччина платить мільярди доларів за енергетику. Вони платять Росії мільярди доларів. І ми мусимо захищати Німеччину? Вони (німці - Ред.) не платять НАТО, якому вони повинні платити, а вони платять Росії, яку б я назвав не ворогом, а потенційним ворогом", - пояснив Дональд Трамп.

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