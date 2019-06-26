Трамп може обговорити з Путіним звільнення українських моряків

Президент США Дональд Трамп на зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним на полях саміту G20 в Японії може підняти питання про звільнення українських військових моряків. Про це заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор у середу, 26 червня.

"Якщо президент Трамп зустрінеться з президентом Путіним в Японії, то це буде дуже хороша можливість, хороша причина підняти питання про звільнення 24-х ув'язнених (моряків - Ред.) та інших політичних в'язнів, яких Росія незаконно утримує", - сказав Тейлор, слова якого наводить "Інтерфакс-Україна".

Крім того, Тейлор зазначив, що ця тема, за його даними, обговорюється як тема зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським і Путіним. Водночас тимчасовий повірений у справах США в Україні не уточнив, коли і де така зустріч може відбутись.

Тим часом помічник президента РФ Юрія Ушакова повідомив, що зустріч Трампа і Путіна планується на 28 червня в обідню пору і триватиме близько години. Саміт G20 в Японії відбудеться 28-29 червня.

Як повідомлялося, у травні Міжнародний трибунал із морського права зобов'язав Росію негайно звільнити три українських військово-морських кораблі і 24 члени екіпажів, яких у листопаді минулого року російські військові захопили в районі Керченської протоки.

Для Трампа Росія - потенційний ворог

Між тим в інтерв'ю Fox News 26 червня американський президент заявив, що Росія є потенційним ворогом. "Німеччина платить мільярди доларів за енергетику. Вони платять Росії мільярди доларів. І ми мусимо захищати Німеччину? Вони (німці - Ред.) не платять НАТО, якому вони повинні платити, а вони платять Росії, яку б я назвав не ворогом, а потенційним ворогом", - пояснив Дональд Трамп.