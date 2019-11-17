 Трамп може надати письмові свідчення у рамках розслідуваня щодо імпічменту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.11.2019

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Новини

Трамп може надати письмові свідчення у рамках розслідуваня щодо імпічменту

Президент США Дональд Трамп вперше заявив, що розглядає можливість надати письмові свідчення Конгресу у рамках розслідування щодо іпроцедури мпічменту. Він стверджує, що йому сподобадася ідея Ненсі Пелосі.

Трамп стверджує, що йому сподобалася ідея Ненсі Пелосі, аби він дав письмові свідчення

Трамп стверджує, що йому сподобалася ідея Ненсі Пелосі, аби він дав письмові свідчення

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість надати письмові свідчення Конгресу в рамках розслідування щодо  процедури імпічменту, яке спричинене так званим "українським скандалом". Про це він написав у понеділок, 18 листопада, в соціальній мережі Twitter у відповідь на пропозицію спікерки Палати представників Ненсі Пелосі. Пелосі в інтерв'ю телеканалу CBS, показаному в ефірі напередодні, заявила, що президент має можливість представити свою позицію, давши свідчення в комітеті Палати представників особисто або ж відповівши на запитання у письмовій формі.

"Хоча я не зробив нічого поганого і мені не подобається надавати легітимність неправомірному процесу, ця ідея мені подобається. Щоб Конгрес міг знову зосередитися на роботі, я її ретельно розгляну", - написав Трамп.

DW.COM

Перші публічні слухання в рамках процедури імпічменту Дональда Трампа швидше нагадували засідання, що затягнулося, а не політичний трилер, і не принесли багато нового, вважає кореспондентка DW у Вашингтоні Карла Бляйкер. (14.11.2019)

Посилаючись на електронні листи посла США в Євросоюзі, WSJ стверджує, що Гордон Сондланд повідомляв адміністрації Трампа про результати зусиль з переконання Зеленського почати розслідування щодо Джо Байдена. (18.11.2019)

У Конгресі тривають слухання у рамках розслідування щодо можливої процедури імпічменту. Після відповідної резолюції Палати представників слухання мають відкритий характер. Цього тижня серед інших свідчити мають колишній спецпредставник Державного департаменту США щодо України Курт Волкер, посол США в Євросоюзі Гордон Сондланд та колишня високопоставлена співробітниця Ради нацбезпеки Фіона Хілл.

Нагадаємо, в США триває так званий "український скандал", спричинений телефонною розмовою президента США і його українського колеги Володимира Зеленського 25 липня. Дональду Трампу закидають, що він намагався змусити Київ розпочати розслідування стосовно сина його потенційного суперника на президентських виборах у 2020 році Джозефа Байдена - Хантера. З цією метою було заморожено надання Києву виділеної військової допомоги.

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