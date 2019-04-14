 Трамп мав телефонну розмову з лівійським генералом Хафтаром - Білий дім | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.04.2019

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Новини

Трамп мав телефонну розмову з лівійським генералом Хафтаром - Білий дім

Президент США Дональд Трамп ще на початку цього тижня провів телефонні переговори з командувачем "Лівійської національної армії" Халіфою Хафтаром, який веде наступ на Триполі.

Командувач Лівійської національної армії Халіфа Хафтар

Командувач "Лівійської національної армії" Халіфа Хафтар

Президент США Дональд Трамп поспілкувався телефоном з командувачем "Лівійської національної армії" (LNA) генералом Халіфою Хафтаром, який веде наступ на сили уряду національної єдності країни, що перебуває в Триполі. Про це в п'ятницю, 19 квітня, повідомив Білий дім, зазначивши, що розмова відбулась ще 15 квітня.

Адміністрація президента США повідомила, що Трамп визнав важливу роль Хафтара в боротьбі з тероризмом і убезпеченні нафтових родовищ Лівії. Співрозмовники також обговорили перехід країни до стабільної та демократичної політичної системи.

Оглядачі вважають, що переговори Трампа з Хафтаром варто розглядати як підтримку Вашингтоном його армії. Як зазначив експерт Інституту міжнародних відносин "Клінгендаль" в Гаазі Жалел Харчауї, цей телефонний дзвінок створює умови, наслідком яких може стати військове втручання іноземних держав, наприклад Єгипту, в Лівію, передає агенція Reuters. Причиною дзвінка Трампа могло буте те, що армія Хафтара виявилась менш потужною, ніж той заявляв сам.

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Як повідомлялося, армія Хафтара почала наступ на Триполі 4 квітня. З цього часу загинуло вже близько 200 людей та майже тисяча отримали поранення, повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ). За даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), внаслідок бойових дій свої будинки були змушені залишити вже 25 тисяч людей.

Нагадаємо, що в Лівії зберігається двовладдя. На заході країни розташований сформований за підтримки ООН уряд національної єдності. Натомість на сході, у місті Тобрук, розташований парламент. Влада у цій частині країни функціонує незалежно від Триполі та спирається на "Лівійську національну армію" на чолі з Хафтаром. Сам Хафтар, згідно даних європейських дипломатів, отримує підтримку з боку Єгипту, Росії, Об'єднаних Арабських Еміратів та Саудівської Аравії.

Напередодні уряд Лівії у Триполі видав ордер на арешт генерала Хафтара.

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