 Трамп критикує малі витрати Німеччини на оборону в рамках НАТО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.04.2019

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Новини

Трамп критикує малі витрати Німеччини на оборону в рамках НАТО

ФРН витрачає на оборону 1,23 відсотка від свого ВВП. Президент США Дональд Трамп давно вимагає, аби ця цифра суттєво збільшилася.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп посилив свою критику щодо оборонних витрат Німеччини. ФРН не виплачує "справедливу частку" в рамках своїх зобов'язань перед НАТО, заявив Трамп у вівторок, 2 квітня в ході зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Вашингтоні.

Дональд Трамп зазначив, що Німеччина не платить свою частку у бюджет Альянсу. "Я маю теплі почуття до Німеччини, але вони не платять того, що повинні платити", - заявив американський президент.

За останнім звітом Альянсу, Німеччина витратила 2018 року 1,23 відсотка свого ВВП на оборону. У 2023 році країна планує підвищити рівень оборонних витрат 1,26 відсотка від свого ВВП. США, у свою чергу, витрачають на оборону 3,39 відсотка свого ВВП. Вашингтон вимагає, аби оборонні витрати всіх членів Альянсу якомога швидше були підвищені до щонайменше двох відсотків ВВП.

Поряд із критикою щодо Німеччини, під час зустрічі зі Столтенбергом Дональд Трамп привітав "стрімко зростаючі" оборонні витрати інших держав-членів НАТО, додавши, що США досі беруть на себе непропорційно більшу частку витрат на підтримання безпеки і захист Європи, інформує AP. Столтенберг подякував Трампу за його "відданість" НАТО і лідируючу позицію у спробах залучити і інші країни до активнішої співпраці.

Зустріч Трампа і Столтенберга відбулася напередодні урочистих заходів у Вашингтоні з нагоди 70-ї річниці з моменту заснування НАТО. 4 квітня 1949 року 12 держав підписали Північноатлантичний договір. Нині до НАТО входить 29 країн. Останньої до Альянсу приєдналася Чорногорія - 2017 року.

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