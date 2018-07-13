Трамп: Зустріч з Путіним була ще кращою, ніж з союзниками по НАТО

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у вівторок, 17 липня, заявив, що НАТО отримало 33 мільярди доларів фінансування додатково "тільки завдяки" його зусиллям. "НАТО було слабким, але зараз воно знову сильне, що погано для Росії", - написав Трамп у Twitter.

Окрім того, він поскаржився, що, висвітлюючи саміт країн НАТО, який відбувся минулого тижня у Брюсселі, ЗМІ повідомляли лише про те, що Трамп "був грубим до лідерів" країн-членів Альянсу, але нібито зовсім не повідомляли його внесок у збільшення видатків НАТО на оборону.

Водночас у іншому повідомленні Трамп наголосив, що його зустріч із російським президентом Володимиром Путіним "була навіть іще кращою" за зустріч із союзниками по НАТО.

Нагадаємо, під час свого візиту до Європи Трамп назвав Німеччину "заручницею Росії", оскільки вона купує газ у РФ. Американський президент також розкритикував Берлін і більшість інших членів НАТО за недостатнє, на його думку, фінансування оборони. При цьому Трамп відзначився більш прихильними оцінками власної зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, яка відбулась 16 липня у Гельсінкі. Низка американських політиків з обох найбільших партій розкритикували жорстке поводження Трампа із союзниками, особливо на тлі люб'язності на адресу російського лідера.

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