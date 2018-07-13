 Трамп: Зустріч з Путіним була ще кращою, ніж з союзниками по НАТО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Трамп: Зустріч з Путіним була ще кращою, ніж з союзниками по НАТО

Дональд Трамп поскаржився, що ЗМІ не відзначають його внесок у збільшення видатків НАТО на оборону. Він також високо оцінив свою зустріч з Путіним у Гельсінкі.

Дональд Трамп знову хвалить сам себе

Дональд Трамп знову хвалить сам себе

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у вівторок, 17 липня, заявив, що НАТО отримало 33 мільярди доларів фінансування додатково "тільки завдяки" його зусиллям. "НАТО було слабким, але зараз воно знову сильне, що погано для Росії", - написав Трамп у Twitter.

Окрім того, він поскаржився, що, висвітлюючи саміт країн НАТО, який відбувся минулого тижня у Брюсселі, ЗМІ повідомляли лише про те, що Трамп "був грубим до лідерів" країн-членів Альянсу, але нібито зовсім не повідомляли його внесок у збільшення видатків НАТО на оборону. 

DW.COM

Президент США не спростував чутки, що він погрожував вийти з НАТО, якщо інші країни не підвищать видатки на оборону. Але він заявив, що у цьому немає необхідності. (12.07.2018)

Президент США Дональд Трамп вимагає від Німеччини збільшити видатки на оборону. На його думку, Берлін витрачає занадто мало на ці цілі. Чи має Трамп рацію? (13.07.2018)

Водночас у іншому повідомленні Трамп наголосив, що його зустріч із російським президентом Володимиром Путіним "була навіть іще кращою" за зустріч із союзниками по НАТО.

Нагадаємо, під час свого візиту до Європи Трамп назвав Німеччину "заручницею Росії", оскільки вона купує газ у РФ. Американський президент також розкритикував Берлін і більшість інших членів НАТО за недостатнє, на його думку, фінансування оборони. При цьому Трамп відзначився більш прихильними оцінками власної зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, яка відбулась 16 липня у Гельсінкі. Низка американських політиків з обох найбільших партій розкритикували жорстке поводження Трампа із союзниками, особливо на тлі люб'язності на адресу російського лідера.

Дивитись відео 01:30
Now live
01:30 хв

Як Трамп європейців через "Північний потік-2" насварив (11.07.2018)

Дивитись відео 01:38
Now live
01:38 хв

Зустріч Трампа і Путіна: що вони заявили про Україну і Крим? (16.07.2018)

Аудіо й відео до теми

Як Трамп європейців через "Північний потік-2" насварив (11.07.2018)  

Зустріч Трампа і Путіна: що вони заявили про Україну і Крим? (16.07.2018)  

Також за темою

Belgien Nato-Gipfel | Trump und Merkel

Що Німеччина заборгувала НАТО? 13.07.2018

Президент США Дональд Трамп вимагає від Німеччини збільшити видатки на оборону. На його думку, Берлін витрачає занадто мало на ці цілі. Чи має Трамп рацію?

Belgien Brüssel Pressekonferenz Donald Trump

Трамп не бачить потреби для США виходити з НАТО 12.07.2018

Президент США не спростував чутки, що він погрожував вийти з НАТО, якщо інші країни не підвищать видатки на оборону. Але він заявив, що у цьому немає необхідності.

Belgien Nato-Gipfel

Саміт НАТО: як Альянс зберіг єдність попри розбіжності 12.07.2018

Саміт НАТО в Брюсселі не обійшовся без конфліктів. Трамп критикував союзників за низькі видатки на оборону та назвав Німеччину підконтрольною Росії. Однак у підсумку лідерам Альянсу вдалося ухвалити спільну декларацію.

Докладно

Дональд Туск (л) і Жан-Клод Юнкер (п) намагалися разом з Сіндзо Абе усіляко продемонструвати контраст до нинішнього курсу США

Чим ЄС відповів на саміт Трампа з Путіним

На відміну від Трампа, лідери ЄС нагадали про Україну навіть у Пекіні та Токіо. 

Hotelreservierungsportal Booking.com (picture-alliance/ANP/L. van Lieshout)

Санкції щодо Криму: Booking.com перестраховується

Міжнародний портал з бронювання готельних номерів Booking.com не хоче відмовлятися від бізнесу у Криму. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  