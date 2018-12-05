Трамп знову змінює главу апарату Білого дому

Президент США Дональд Трамп у суботу, 8 грудня, заявив, що глава апарату Білого дому Джон Келлі до кінця цього року залишить свою посаду. "Джон Келлі піде до кінця цього року. Він був зі мною майже два роки. Я дуже ціную його службу", - заявив він, передає агенція AFP. При цьому Трамп назвав Келлі "відмінним хлопцем". Це вже другий глава апарату, який йде з Білого дому за часів президентства Дональда Трампа.

Президент пообіцяв назвати наступника Келлі найближчими днями. Американські ЗМІ припускають, що цю посаду може зайняти Нік Айєрс, який зараз є главою апарату віце-президента Майка Пенса.

Джон Келлі, відставний генерал морської піхоти, раніше служив секретарем Департаменту внутрішньої безпеки. 31 червня 2017 року він замінив Райнса Прібуса на посаді глави апарату Білого дому.

Раніше телеканал CNN з посиланням на джерела повідомив, що Келлі найближчим часом може залишити свою посаду. За даними телеканалу, через 17 місяців спільної роботи відносини між президентом США і главою апарату Білого дому "зайшли в глухий кут", і контакти між ними майже припинилися.

В середині листопада Трамп звільнив з посади заступницю свого радника з питань національної безпеки Міру Рікардель після того, як перша леді Меланія Трамп публічно зажадала її відставки. 7 листопада пішов у відставку генеральний прокурор та міністр юстиції США Джефф Сешнс.