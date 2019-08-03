 Трамп знайшов тимчасового наступника для Коутса на чолі розвідки США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.08.2019

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Новини

Трамп знайшов тимчасового наступника для Коутса на чолі розвідки США

Після невдалої спроби призначити свого фаворита на посаду керівника розвідки США президент Дональд Трамп вдався до тимачсового рішення - в.о. став керівник Національного контртерористичного центру Джозеф Магвайр.

Виконувачем обов'язків керівника розвідки США став Джозеф Магвайр

Виконувачем обов'язків керівника розвідки США став Джозеф Магвайр

Президент США Дональд Трамп у четвер, 8 серпня, призначив Джозефа Магвайра виконувачем обов'язків керівника розвідки Сполучених Штатів.

"Мені приємно повідомити, що вельмишановний Джозеф Магвайр, чинний директор Національного контртерористичного центру, з 15 серпня буде призначений виконувачем обов'язків директора Національної розвідки", - написав Трамп у Twitter.

Президент США похвалив Магвайра і висловив упевненість у його подальших успіхах. "Адмірал Магвайр має довгу і визначну кар'єру в армії після закінчення служби у військово-морському флоті США та виходу в запас у 2010 році. Він працював керівником на всіх рівнях, включно з Командуванням спеціальних бойових дій ВМС США. Він також працював науковим співробітником Гарвардського університету. Я не сумніваюся, що він зробить чудову роботу!" - зазначив Трамп.

Трамп мав розбіжності із попереднім главою розвідки США

Нагадаємо, нинішній глава Нацрозвідки США Ден Коутс та його заступниця подали у відставку. Коутс залишить свою посаду 15 серпня. Він працював на цій посаді з березня 2017 року і неодноразово демонстрував розбіжності з Трампом з питань, пов'язаних з Росією, Північною Кореєю та Іраном.

Після відставки Коутса Трамп висунув на посаду глави Нацрозвідки конгресмена-республіканця Джона Реткліффа. Однак згодом Реткліфф вирішив залишитися у Конгресі. До цього демократи та низка ЗМІ закидали йому брак професійного досвіду.

Керівник Національної розвідки США відіграє ключову роль в координації роботи всіх американських спецслужб. 

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