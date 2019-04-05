Трамп змінив міністра внутрішньої безпеки США

Президент США Дональд Трамп здійснив нову перестановку в адміністрації, призначивши колишнього главу прикордонної служби та митного відомства Кевіна Макалінана новим міністром внутрішньої безпеки США. На цій посаді він змінить Кірстьєн Нільсон, повідомив Трамп в неділю, 7 квітня, на своїй сторінці в Twitter.

"Радий повідомити, що Кевін Макалінан, нинішній комісар у справах митниці та захисту кордонів, стане виконавчим секретарем в міністерстві внутрішньої безпеки. Я впевнений, що Кевін відмінно впорається з роботою! "- написав Трамп.

При цьому Трамп подякував Нільсон за її роботу на посаді міністра внутрішньої безпеки.

Відставки членів уряду Трампа

Міністерство внутрішньої безпеки відіграє в США ключову роль в питаннях міграційної політики. За інформацією агенції AFP, останнім часом президент неодноразово висловлював невдоволення діяльністю Нільсон у цих питаннях.

Це вже не перша зміна міністрів в уряді Трампа. За останні роки свої пости втратили міністри оборони і юстиції, а також глава Держдепу. Крім цього, була проведена низка перестановок на ключових постах в Білому домі.