Трамп змінив міністра внутрішньої безпеки США

Президент США Дональд Трамп здійснив нову перестановку в адміністрації, призначивши колишнього главу прикордонної служби та митного відомства Кевіна Макалінана новим міністром внутрішньої безпеки США. На цій посаді він змінить Кірстьєн Нільсон, повідомив Трамп в неділю, 7 квітня, на своїй сторінці в Twitter.
"Радий повідомити, що Кевін Макалінан, нинішній комісар у справах митниці та захисту кордонів, стане виконавчим секретарем в міністерстві внутрішньої безпеки. Я впевнений, що Кевін відмінно впорається з роботою! "- написав Трамп.
При цьому Трамп подякував Нільсон за її роботу на посаді міністра внутрішньої безпеки.
Відставки членів уряду Трампа
Міністерство внутрішньої безпеки відіграє в США ключову роль в питаннях міграційної політики. За інформацією агенції AFP, останнім часом президент неодноразово висловлював невдоволення діяльністю Нільсон у цих питаннях.
Це вже не перша зміна міністрів в уряді Трампа. За останні роки свої пости втратили міністри оборони і юстиції, а також глава Держдепу. Крім цього, була проведена низка перестановок на ключових постах в Білому домі.
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"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Рекс Тіллерсон
Колишній керівник Exxon протримався на посаді держсекретаря США трохи більше року. Дональд Трамп звільнив його заради формування "нової команди" напередодні перемовин з Північною Кореєю, додавши, що у нього з Тіллерсоном "не збігаються позиції". Подейкують, що стосунки між президентом та урядовцем погіршились після того, як Тіллерсон у жовтні 2017 року назвав Трампа "ідіотом".
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"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Гері Кон
До роботи старшим радником президента США з економічних питань Гері Кон очолював інвестиційний банк Goldman Sachs. Його вважають одним із авторів податкової реформи, ухваленої в США наприкінці 2017 року. Кон є противником політики протекціонізму: він критував ініціативу Трампа щодо запровадження мит на ввезення алюмінію і сталі до США, заявляючи, що це негативно вплине на бізнес.
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"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Хоуп Хікс
Хоуп Хікс пішла з посади директорки з комунікацій Білого дому наприкінці лютого 2018 року. За день до звільнення вона свідчила перед американськими законодавцями у так званій "російській справі". У Білому домі наголошували, що відставка Хікс не пов'язана з її свідченнями. 29-річна колишня модель була серед найближчих соратників Трампа.
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"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Стів Беннон
Навіть людина, яка відіграла ключову роль у сходженні Трампа на політичний олімп, не протрималась у Білому домі довше року. Саме для Беннона Трамп у грудні 2016 року створив посаду головного стратега. Беннон був палким прихильником економічного націоналізму США та стратегії "Америка передусім". Причиною конфлікту з Трампом вважають критичні висловлювання Беннона щодо родини президента.
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"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Ентоні Скарамуччі
53-річний колишній інвестор гедж-фондів перебував на посаді директора з комунікацій Білого дому лише 10 днів. Мешканець Нью-Йорка, який обіймав цю кілька місяців вакантну посаду, пішов того ж дня, коли колишній генерал морської піхоти Джон Келлі став керівником апарату Білого дому.
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"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Райнс Прібус
Колишнього керівника апарату Білого дому змусили залишити посаду лише через шість місяців роботи після публічної ворожнечі з Ентоні Скарамуччі, тодішнім директором з комунікацій Білого дому. За наявною інформацією, Прібус належав до співробітників апарату, котрі були проти кандидатури Скарамуччі.
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"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Шон Спайсер
Речник Білого дому Шон Спайсер, який мав досить напружені стосунки з президентом і пресою, пішов у відставку, заявивши Трампу, що він категорично проти призначення Ентоні Скарамуччі на посаду директора з комунікацій Білого дому.
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"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Джеймс Комі
Дональд Трамп звільнив директора ФБР Джеймса Комі начебто через те, що той закрив справу проти колишньої державної секретарки США Гілларі Клінтон. Критики ж вважають, що справжньою причиною було розслідування ФБР імовірного втручання Росії у президентські вибори в США.
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"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Майкл Флінн
Радник Трампа з нацбезпеки Флінн пішов у відставку після скандалу навколо його розмови з послом РФ у США щодо можливого скасування американських санкцій проти Москви. Розмова відбулася ще до вступу Трампа на посаду президента США. Флінн заперечував, що в розмові йшлося про санкції і їхнє можливе скасування.
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"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Джефф Сешнс
Генпрокурор і міністр юстиції Джефф Сешнс подав у відставку в листопаді 2018 року -наступного дня після того, як республіканці втратили більшість у нижній палаті Конгресу. Це фактично розв'язує руки демократам і дозволяє вимагати поглибленого розслідування втручання Росії у президентські вибори в США 2016 року. Сешнса вважали гарантом того, що слідство триватиме без втручання з боку Білого дому.
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"Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа
Джеймс Меттіс
Чотиризірковий генерал США, колишній командувач НАТО від самого початку роботи з Трампом не приховував розбіжності в поглядах. Меттіс публічно критикував позицію президента щодо ядерної програми Ірану, а також не погоджувався з планами виводу військ США з Афганістану та Сирії. Після наказу Трампа виходити з Сирії Меттіс заявив у відставку, пояснивши причини на двох сторінках.
Автор: Світлана Кореновська