Трамп звільнив інспектора Держдепу США, який рослідував справу Помпео

Президент США Дональд Трамп звільнив генерального інспектора Держдепартаменту США Стіва Лініка, який проводив внутрішнє розслідування щодо держсекретаря Майка Помпео, повідомив голова комітету у зовнішньополітичних справах Палати Представників Конгресу США демократ Еліот Енгел ввечері в п'ятницю, 15 травня. Держдепартамент США підтвердив інформацію про звільнення Лініка.

Енгел висловив думку, що Трамп шляхом звільнення Лініка намагається захистити одного зі своїх найбільш лояльних прихильників в особі Майка Помпео. У яких саме порушеннях підозрюється держсекретар, конгресмен не уточнив. Втім, він зазначив, що звільнення Лініка під час розпалу подібного розслідування, очевидно, є "невідповідним актом помсти".

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Трамп поінформував про відставку Лініка спікера Палати представників Ненсі Пелосі, яка у відповідь звинуватила президента в покаранні інспектора за намагання захистити Конституцію і національну безпеку США. За словами Пелосі, оголошена посеред ночі звістка про відставку Стіва Лініка вписується в небезпечний шаблон покарання чиновників, які намагаються виконувати свої наглядові функції.

Спроба імпічменту Трампа

За інформацією американських ЗМІ, Лінік відігравав порівняно невелику роль у спробі імпічменту президента Трампа. Одним з обвинувачень з боку палати представників Конгресу США на адресу Трампа було те, що президент США нібито примушував президента України Володимира Зеленського до проведення розслідування щодо сина його ймовірного суперника на наступних президентських виборах - Джо Байдена. Але спроба усунути президента США з посади не була успішною, адже Сенат, де більшість мають республіканці, виправдав Дональда Трампа.

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У квітні Трамп вже звільнив генерального інспектора спецслужб Майкла Аткінсона, який зіграв центральну роль у розкручуванні "української справи". Після провалу спроби імпічменту Трамп також звільнив від виконання обов'язків експерта Ради національної безпеки щодо України підполковника Александера Віндмана і посла США в Євросоюзі Гордона Сондланда, які виступили з свідченнями проти Трампа в Конгресі.