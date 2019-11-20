Трамп звільнив двох ключових свідків у справі про імпічмент

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 7 лютого, звільнив зі своїх посад двох ключових свідків у справі про імпічмент, розгляд якої завершився двома днями раніше у Сенаті США виправданням американського президента.

Як повідомляє інформаційне агентство AFP, йдеться про посла США у Європейському Союзі Гордона Сондленда та експерта з питань України Ради національної безпеки США, підполковника Александра Віндмана.

Ключовий свідок у справі про імпічмент Трампа

Про своє відсторонення Сондленд повідомив у короткій заяві. "Мені повідомили сьогодні, що президент хоче відкликати мене невідкладно", - зазначив американський посол у ЄС.

Свідчення Сондленда грали ключову роль у справі про імпічмент Трампа

Сондленд не був кадровим дипломатом і отримав своє призначення у якості подяки за пожертвування одного мільйона доларів на передвиборчу кампанію Трампа, пише AFP. Проте у справі про імпічмент Трампа Сондленд дав свідчення проти американського президента.

Виступаючи у листопаді минулого року перед членами Палати представників Конгресу США він заявив, що розслідування української влади проти Хантера Байдена, сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена та можливого конкурента Трампа на майбутніх президентських виборах, мало стати послугою в обмін за зустріч американського президента з його українським колегою Володимиром Зеленським. Ці свідчення пізніше лягли в основу звинувачень Палати представників у зловживанні Трампом власними повноваженнями.

Свідок розмови з Зеленським

Ще більш раптовим було звільнення Віндмана, якого, за словами його адвоката Девіда Прессмана, під ескортом вивели з офісу Ради національної безпеки США у Білому домі. "Правда коштувала підполковнику Александру Віндману його роботи, кар'єри та приватності", - заявив адвокат.

Віндман казав про розмову Трампа і Зеленського, що не міг повірити у те, що чув

Військовий українського походження також виступав перед конгресменами у листопаді минулого року, заявивши, що Трамп висунув Зеленському "неналежну" вимогу, під час телефонного дзвінка 25 липня 2019 року.

Також, за повідомленнями американських ЗМІ, разом із Александром Віндманом було одночасно звільнено його брата Євгенія, також підполковника, який був юристом у Раді національної безпеки США юристом.