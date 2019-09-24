 Трамп звинуватив Іран у нападі на нафтові заводи у Саудівській Аравії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.09.2019

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Трамп звинуватив Іран у нападі на нафтові заводи у Саудівській Аравії

Під час виступу на Генасамблеї ООН Дональд Трамп прямо звинуватив Іран у нападі на саудівські нафтопереробні комплекси, а також закликав світ заохочувати націоналізм і відкидати глобалізм.

Дональд Трамп під час виступу на Генасамблеї ООН

Дональд Трамп під час виступу на Генасамблеї ООН

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звинуватив Іран у нападі на нафтопереробні комплекси саудівської державної компанії Saudi Aramco, які були здійснені у ніч на 15 вересня.

Під свого виступу на Генеральній асамблеї ООН у вівторок, 24 вересня, він закинув іранській владі "кровожерливість" та засудив "чотири десятиліття невдач", які, на його думку, відбуваються в цій країні після Ісламської революції, інформує агенція dpa. Він наголосив, що Вашингтон продовжуватиме посилювати санкції проти Ірану, допоки він не змінить своєї поведінки.

Трамп також звернувся до лідерів Ірану із закликом "нарешті поставити іранський народ на перше місце".

"Майбутнє належить патріотам"

У своїй промові глава Білого дому також закликав світ заохочувати націоналізм і відкидати глобалізм. "Вільний світ повинен підтримувати свої національні основи. Він не повинен їх руйнувати або замінювати. Майбутнє не належить глобалістам, майбутнє належить патріотам", - переконаний Трамп, слова якого наводить Reuters.

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Також Трамп закликав посилити безпеку на кордонах та знову розкритикував нелегальну міграцію, заявивши, що захист кордонів зберігає права людини. "Якщо ви підриваєте безпеку на кордоні, ви підриваєте права людини та людську гідність", - заявив очільник Білого дому, який вже не перший рік веде боротьбу з нелегальними мігрантами з Центральної Америки. При цьому він розкритикував активістів, які виступають за відкриті кордони, заявивши, що їхня політика сприяла контрабандистам.

Реформа міжнародної торгівлі

Крім того, американський президент назвав США "найпотужнішою нацією у світі" на сьогодні. При цьому він висловив сподівання, що його державі "ніколи не доведеться застосовувати цю силу".

Виступаючи перед Генасамблеєю ООН, американський президент також закликав реформувати міжнародну торговельну систему. "Десятиліттями міжнародну торговельну систему легко експлуатували країни, які діють недобросовісно", - переконаний Трамп. Президент США засудив зокрема Китай, заявивши, що той застосовував недобросовісні торговельні практики, включаючи крадіжку інтелектуальної власності.

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