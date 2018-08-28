Трамп звинуватив Китай у зламі пошти Клінтон

Президент США Дональд Трамп у середу, 29 серпня, поклав відповідальність за злам електронної пошти Гілларі Клінтон, який відбувся у 2016 році, на китайських хакерів. "Електронні повідомлення Гілларі Клінтон, багато з яких є засекреченою інформацією, були викрадені Китаєм. Наступний крок має бути за ФБР та мін'юстом, інакше після всіх їхніх інших промахів (…) їхня репутація зникне назавжди!", - йдеться у повідомленні Трампа в Twitter.

У іншому подібному твіті, написаному напередодні ввечері, Трамп послався на "доповідь", однак з цього повідомлення було абсолютно незрозуміло, про які саме матеріали йдеться.

Китай не вражений звинуваченнями Трампа

У Китаї звинувачення Трампа відкинули. "Це не перший раз, коли ми чули подібні звинувачення", - заявила речниця китайського МЗС. "Ми є жорстко проти усіх форм кібератак та шпигунства", - додала вона.

Як повідомлялося, Федеральне бюро розслідувань (ФБР) з весни 2017 року розслідує імовірну змову між представниками російської влади та команди Трампа напередодні президентських виборів у США 2016 року. Розслідуванням опікується спецпрокурор, екс-глава ФБР Роберт Мюллер. Американські спецслужби закидають росіянам спроби вплинути на результат президентських виборів у США, щоб привести до влади Дональда Трампа.

Серед інших імовірних випадків втручання у вибори в США ішлося про злам хакерами електронної пошти Гілларі Клінтон, опонентки Трампа на виборах. Американські спецслужби заявили, що кібертака була здійснена російськими хакерами. Листування Клінтон було викладене в мережу, що спричинило низку скандалів, які мали вплив на рейтинг кандидатки в президенти.