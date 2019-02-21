Трамп збирається зустрітися з Сі Цзіньпіном для обговорення торгівлі

У випадку подальшого прогресу під час торговельних переговорів між США з Китаєм вони можуть бути продовжені і після 1 березня - дедлайну, який раніше встановив для завершення переговорів американський президент Дональд Трамп. Про це глава Білого дому заявив у п'ятницю, 22 лютого. Він при цьому висловив сподівання, що дві найбільші світові економіки можуть досягти нової торговельної угоди, передає агенція Reuters.

Під час виступу перед журналістами в Білому домі Трамп зазначив, що внаслідок досягнутого прогресу переговори цього тижня були продовжені. Він додав, що якщо дві країни досягнуть угоди, митні тарифи не будуть підвищені. Американський президент також заявив, що очікує на зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпіном у найближчому майбутньому, під час якої мають бути ухвалені найважливіші рішення у питанні двосторонньої торгівлі. При цьому Трамп не уточнив, коли саме може відбутися його застріч із Сі.

Нагадаємо, 1 грудня минулого року під час зустрічі на полях саміту G20 у Буенос-Айресі Дональд Трамп домовився з Сі Цзіньпіном про відтермінування на 90 днів підвищення мит на китайські товари з 10 до 25 відсотків, яке було заплановано на 1 січня 2019 року.

Раніше Вашингтон наклав штрафні мита на китайські товари обсягом імпорту 250 мільярдів доларів. Китай відповів своїми митами на товари зі США на загальну суму 110 мільярдів. Причиною торговельного конфлікту стало прагнення Трампа зменшити американське від'ємне сальдо в торгівлі з Китаєм. Крім того, Вашингтон закидає Пекіну використання нечесних методів у торгівлі, примус американських фірм до експорту технологій у Китай, а також крадіжку інтелектуальної власності.

