Трамп збирається відкласти підвищення мит на автомобілі - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп має намір відкласти запровадження мит на імпортовані до країни автомобілі на термін до шести місяців. Про це в середу, 15 травня, повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела в Білому домі. За даними джерел агенції AFP в американській автомобільній галузі, в цей час США можуть провести торговельні переговори щодо тарифів з ключовими торговельними партнерами.

Раніше Трамп пригрозив запровадженням 25-відсоткових мит на імпортовані до США автомобілі. Це непокоїть в першу чергу європейських автовиробників, а також Японію, Мексику та Канаду.

Згідно з американським законодавством, Трамп повинен ухвалити рішення щодо тарифів через 90 днів після отримання звіту від міністерства торгівлі про загрозу національній безпеці, з якою стикається американський автомобільний сектор - у суботу, 18 травня. Якщо він вирішить запровадити штрафні тарифи, то вони набудуть чинності через 15 днів після оголошення. Втім, він може відкласти впровадження мит на термін до 180 днів для проведення переговорів.

Як повідомлялося, влітку 2018 року США запровадили високі мита на сталь і алюміній з ЄС. У відповідь на це Євросоюз підвищив мита на низку американських товарів, серед яких - вироби зі сталі, віскі, арахісове масло, мотоцикли Harley Davidson і джинси Levi's. Загальна вартість американських товарів, на які поширюються нові мита ЄС, становить 2,8 мільярда євро.

Після цього Дональд Трамп пригрозив запровадженням нових мит на європейські автомобілі. Він неодноразово скаржився на те, що авто концернів BMW і Mercedes у країні майже не обкладаються митами, тоді як мита на американські автомобілі в Європі є досить високими. Автомобілі з країн ЄС обкладаються в США 2,5-відсотковими митами, а машини зі США в Європі - 10-відсотковими. При цьому США планували підвищити мита на вантажівки і пікапи до 25 відсотків, тоді як в ЄС в середньому авто такого типу обкладаються митом у 14 відсотків.

У липні минулого року Трамп та голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер домовилися відмовитися від усіх запланованих раніше взаємних штрафних мит. Вони вирішили не запроваджувати нові митні тарифи, доки триватимуть переговори. 15 квітня країни Європейського Союзу підтримали мандат на переговори з США щодо умов двосторонньої торгівлі.