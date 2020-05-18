Трамп заявив, що приймає протималярійні ліки для профілактики коронавірусу

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 18 травня, заявив, що приймає протималярійний препарат гідроксихлорохін з метою профілактики COVID-19.

Трамп уточнив, що у нього немає симптомів COVID-19, а тести не виявили у нього інфікування коронавірусом. Утім, він приймає гідроксихлорохін як запобіжний захід "близько півтора тижня". "Я щодня приймаю таблетки", - сказав він, додавши, що поєднує їх з цинком для підвищення імунітету, передає інформагенція AFP. На запитання чому він приймає ці ліки, Трамп відповів, що думає "що це добре". "Я чув багато хороших історій", - заявив американський президент.

Наразі немає наукових підтверджень, що цей медикамент справді допомагає від COVID-19, досі тривають дослідження, щоб з'ясувати його ефективність, зазначає агентство Reuters. Водночас повідомляється, що препарат може спричиняти проблеми з серцем. За словами американського президента, він радився з особистим лікарем з цього питання.

Раніше Трамп часто применшував небезпеку від нового коронавірусу. Зокрема минулого тижня він заявив, що COVID-19 загрожує лише невеликій кількості людей. Також він відмовляється носити захисні маски попри рекомендації лікарів США.

Раніше позитивний результат на COVID-19 виявили у особистого камердинера Трампа та речниці віцепрезидента США Майка Пенса.

Згідно з останніми даними Університету імені Джонса Гопкінса (США), всього у Сполучених Штатах офіційно виявили понад 1,5 мільйона осіб, інфікованих новим коронавірусом. З них більше 90,3 тисяч смертей та 283,1 тисяч випадків одужань.

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