 Трамп заявив, що приймає протималярійні ліки для профілактики коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.05.2020

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Трамп заявив, що приймає протималярійні ліки для профілактики коронавірусу

Дональд Трамп заявив, що приймає протималярійний засіб гідроксихлорохін. Президент США сказав, що вживає ці ліки у якості запобіжного заходу, щоб не заразитися новим коронавірусом.

Дональд Трамп заявив, що приймає спірний протималярійний засіб гідроксихлорохін

Дональд Трамп заявив, що приймає протималярійний засіб гідроксихлорохін, щоб захиститися від коронавірусу

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 18 травня, заявив, що приймає протималярійний препарат гідроксихлорохін з метою профілактики  COVID-19.

Трамп уточнив, що у нього немає симптомів COVID-19, а тести не виявили у нього інфікування коронавірусом. Утім, він приймає гідроксихлорохін як запобіжний захід "близько півтора тижня". "Я щодня приймаю таблетки", - сказав він, додавши, що поєднує їх з цинком для підвищення імунітету, передає інформагенція AFP. На запитання чому він приймає ці ліки, Трамп відповів, що думає "що це добре". "Я чув багато хороших історій", - заявив американський президент. 

Наразі немає наукових підтверджень, що цей медикамент справді допомагає від COVID-19, досі тривають дослідження, щоб з'ясувати його ефективність, зазначає агентство Reuters. Водночас повідомляється, що препарат може спричиняти проблеми з серцем. За словами американського президента, він радився з особистим лікарем з цього питання.  

Раніше Трамп часто применшував небезпеку від нового коронавірусу. Зокрема минулого тижня він заявив, що COVID-19 загрожує лише невеликій кількості людей. Також він відмовляється носити захисні маски попри рекомендації лікарів США.

Раніше позитивний результат на COVID-19 виявили у особистого камердинера Трампа та речниці віцепрезидента США Майка Пенса.

Згідно з останніми даними Університету імені Джонса Гопкінса (США), всього у Сполучених Штатах офіційно виявили понад 1,5 мільйона осіб, інфікованих новим коронавірусом. З них більше 90,3 тисяч смертей та 283,1 тисяч випадків одужань.

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Дивитись відео 03:55

Українські лікарі: наодинці і без захисту проти COVID-19 (13.05.2020)

  • Смачна вечеря в тепличних умовах Нарешті повечеряти в якомусь затишному закладі: таке бажання, напевно, виникає в багатьох людей після декількох тижнів із закритими ресторанами. У культурному центрі Mediamatic в Амстердамі гості тепер можуть пообідати у п'яти невеликих теплицях - добре захищених від вітру, погоди та вірусів інших відвідувачів. Концепцію сприйняли позитивно, і до кінця червня всі столи повністю зарезервовані.

    Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації

    Смачна вечеря в тепличних умовах

    Нарешті повечеряти в якомусь затишному закладі: таке бажання, напевно, виникає в багатьох людей після декількох тижнів із закритими ресторанами. У культурному центрі Mediamatic в Амстердамі гості тепер можуть пообідати у п'яти невеликих теплицях - добре захищених від вітру, погоди та вірусів інших відвідувачів. Концепцію сприйняли позитивно, і до кінця червня всі столи повністю зарезервовані.

  • З думками про море Лежати на пляжному лежаку і дивитися на хвилі: для багатьох відпочивальників - це звична картина відпустки на німецькому узбережжі Північного моря. У часи пандемії меблі для сидіння дедалі частіше купують для балконів і садів, розповідають майстри з містечка Букстегуде в Нижній Саксонії. Новий підхід: якщо відпустка біля улюбленого моря скасовується, то пляжний лежак можна поставити і вдома.

    Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації

    З думками про море

    Лежати на пляжному лежаку і дивитися на хвилі: для багатьох відпочивальників - це звична картина відпустки на німецькому узбережжі Північного моря. У часи пандемії меблі для сидіння дедалі частіше купують для балконів і садів, розповідають майстри з містечка Букстегуде в Нижній Саксонії. Новий підхід: якщо відпустка біля улюбленого моря скасовується, то пляжний лежак можна поставити і вдома.

  • Нові реалії перукарень Цей перукар з Ессена приймає свого першого клієнта після шеститижневої перерви на карантин. Але все трохи інакше, ніж раніше: захисна маска є обов’язковою, між мийками стоїть перегородка з оргскла, а чашка кави під час очікування - табу. Однак, здається, клієнтам це не важливо, адже у багатьох перукарнях все зарезервовано на тижні вперед.

    Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації

    Нові реалії перукарень

    Цей перукар з Ессена приймає свого першого клієнта після шеститижневої перерви на карантин. Але все трохи інакше, ніж раніше: захисна маска є обов’язковою, між мийками стоїть перегородка з оргскла, а чашка кави під час очікування - табу. Однак, здається, клієнтам це не важливо, адже у багатьох перукарнях все зарезервовано на тижні вперед.

  • Спагеті по-болонськи із захистом від вірусів, будь ласка! Оргскло також встановили і в цьому міланському ресторані. У Gaga Café прозорі перегородки відокремлюють як гостей за столом, так і столи від проходів. Це має зменшити ризик зараження. Маску все ж потрібно носити - хоча б до тих пір, поки ви не п'єте і не їсте. Італія сильно постраждала від пандемії COVID-19, але життя повільно повертається в звичне русло, хоча і з новими реаліями.

    Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації

    Спагеті по-болонськи із захистом від вірусів, будь ласка!

    Оргскло також встановили і в цьому міланському ресторані. У "Gaga Café" прозорі перегородки відокремлюють як гостей за столом, так і столи від проходів. Це має зменшити ризик зараження. Маску все ж потрібно носити - хоча б до тих пір, поки ви не п'єте і не їсте. Італія сильно постраждала від пандемії COVID-19, але життя повільно повертається в звичне русло, хоча і з новими реаліями.

  • Сказати так перед 30 машинами Хто сказав, що весілля в часи пандемії повинні проходити без гостей? Ця молода пара наречених вирішила провести весільну церемонію в автомобільному кінотеатрі в Дюссельдорфі, гості стежили за дійством через свої радіоприймачі та голосно засигналили після вирішального так. Це було перше в Німеччині весілля в автокінотеатрі, але не останнє.

    Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації

    Сказати "так" перед 30 машинами

    Хто сказав, що весілля в часи пандемії повинні проходити без гостей? Ця молода пара наречених вирішила провести весільну церемонію в автомобільному кінотеатрі в Дюссельдорфі, гості стежили за дійством через свої радіоприймачі та голосно засигналили після вирішального "так". Це було перше в Німеччині весілля в автокінотеатрі, але не останнє.

  • Цілковита тиша, попри бурхливі оплески Також артисти, як комік Бюлент Чейлан, використовують автокінотеатри для успішних виступів. У містечку Фірнгайм стоянка місцевого торгового центру, на якій відбувався його виступ, була заповнена вщерть. Але не всі в захваті від цього: жарти можна почути лише через радіоприймач, але сигнали автомобілів замість аплодисментів заважають місцевим мешканцям. Цей шанувальник обрав безшумний вид оплесків.

    Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації

    Цілковита тиша, попри бурхливі оплески

    Також артисти, як комік Бюлент Чейлан, використовують автокінотеатри для успішних виступів. У містечку Фірнгайм стоянка місцевого торгового центру, на якій відбувався його виступ, була заповнена вщерть. Але не всі в захваті від цього: жарти можна почути лише через радіоприймач, але сигнали автомобілів замість аплодисментів заважають місцевим мешканцям. Цей шанувальник обрав безшумний вид оплесків.

  • Чорні острівці в офісі Ось так може виглядати офіс майбутнього: чорні позначки на підлозі вказують на те, наскільки близько ви можете підійти до свого колеги, дотримуючись безпечної відстані у два метри. Панелі з оргскла за моніторами забезпечують додатковий захист. Для реалізації такої концепції амстердамського відділення однієї з консалтингових компаній з нерухомості потрібно лише одне - багато місця.

    Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації

    Чорні острівці в офісі

    Ось так може виглядати офіс майбутнього: чорні позначки на підлозі вказують на те, наскільки близько ви можете підійти до свого колеги, дотримуючись безпечної відстані у два метри. Панелі з оргскла за моніторами забезпечують додатковий захист. Для реалізації такої концепції амстердамського відділення однієї з консалтингових компаній з нерухомості потрібно лише одне - багато місця.

  • Соціальне дистанціювання на пероні У найближчі місяці дотримуватися необхідної відстані людям доведеться не лише в приміщеннях. На станції метро у французькій Ніцці відбитки взуття вказують на те, де можна чекати на прибуття поїзда. Подібні приклади є в усьому світі. Однак це навряд чи допоможе уникнути скупчення людей під час посадки.

    Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації

    Соціальне дистанціювання на пероні

    У найближчі місяці дотримуватися необхідної відстані людям доведеться не лише в приміщеннях. На станції метро у французькій Ніцці відбитки взуття вказують на те, де можна чекати на прибуття поїзда. Подібні приклади є в усьому світі. Однак це навряд чи допоможе уникнути скупчення людей під час посадки.

  • Односторонній рух також для пішоходів Навіть на данських торгових вулицях люди повинні рухатися регульованими смугами. Як і у випадку з автомобільним та велосипедним рухом, в Ольборзі пішоходи повинні дотримуватися правої сторони. Це має допомогти уникнути занадто близьких контактів. Чи виявляться такі заходи успішними? Сумнівно, принаймні на перший погляд.

    Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації

    Односторонній рух також для пішоходів

    Навіть на данських торгових вулицях люди повинні рухатися регульованими смугами. Як і у випадку з автомобільним та велосипедним рухом, в Ольборзі пішоходи повинні дотримуватися правої сторони. Це має допомогти уникнути занадто близьких контактів. Чи виявляться такі заходи успішними? Сумнівно, принаймні на перший погляд.

  • Життя у пляшці У густонаселеному Гонконзі можна зустріти людей із розрізаною пластиковою пляшкою на обличчі. Таким чином окрім соціального дистанціювання, вони захищають себе ще й від вірусів, що передаються повітряно-крапельним шляхом. Очевидно, що це не найзручніший захисний винахід, проте, принаймні, дешевий.

    Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації

    Життя у пляшці

    У густонаселеному Гонконзі можна зустріти людей із розрізаною пластиковою пляшкою на обличчі. Таким чином окрім соціального дистанціювання, вони захищають себе ще й від вірусів, що передаються повітряно-крапельним шляхом. Очевидно, що це не найзручніший захисний винахід, проте, принаймні, дешевий.

  • Дверна ручка: перезавантаження Дотримуватися відстані - це одне, уникати інфекцій на поверхнях - зовсім інше. Тому багато людей використовують лікті чи рукави, щоб відчинити двері в лікарнях чи громадських туалетах, але це вдається лише умільцям. На думку винахідників, ця дверна ручка повинна вирішити дану проблему.

    Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації

    Дверна ручка: перезавантаження

    Дотримуватися відстані - це одне, уникати інфекцій на поверхнях - зовсім інше. Тому багато людей використовують лікті чи рукави, щоб відчинити двері в лікарнях чи громадських туалетах, але це вдається лише умільцям. На думку винахідників, ця дверна ручка повинна вирішити дану проблему.

  • Третій зайвий Навіть ті, кому вдалося дістатися до тихого місця не торкаючись дверної ручки, повинні перелаштовуватись. Комунальники вирішили забезпечити відстань між відвідувачами громадського туалету в Брюсселі, закривши окремі пісуари. Чому просто не використовувати виключно закриті кабінки, ймовірно, залишиться таємницею чоловічого туалету та його користувачів.

    Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації

    Третій зайвий

    Навіть ті, кому вдалося дістатися до тихого місця не торкаючись дверної ручки, повинні перелаштовуватись. Комунальники вирішили забезпечити відстань між відвідувачами громадського туалету в Брюсселі, закривши окремі пісуари. Чому просто не використовувати виключно закриті кабінки, ймовірно, залишиться таємницею чоловічого туалету та його користувачів.

    Автор: Штефані Геппнер


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